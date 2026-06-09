¿Dónde conviene comprar para alquilar?: los barrios que lideran el ranking en CABA

Hoy se necesitan 16,8 años para recuperar la inversión inicial de una propiedad destinada a alquiler.

La relación entre el precio de venta de las propiedades y los ingresos que generan alcanzó en mayo un nivel récord para los últimos 13 años.

Según datos del portal inmobiliario Zonaprop, la relación alquiler/precio se ubicó en 5,94% anual, por encima del 5,6% bruto registrado en 2012. En términos prácticos, hoy se necesitan 16,8 años para recuperar la inversión inicial de una propiedad destinada a alquiler, un plazo que se redujo 9,6% respecto de hace un año.

Sin embargo, no todos los barrios generan el mismo retorno para los inversores. Mientras algunas zonas tradicionales continúan mostrando rendimientos moderados, determinados barrios del sur de la Ciudad encabezan el ranking de rentabilidad.

De acuerdo a Zonaprop, Lugano se posiciona como el barrio con mejor rentabilidad, con un retorno bruto anual del 10,7%. Le siguen Villa Riachuelo y Nueva Pompeya, ambos con una rentabilidad del 8,2%. En el otro extremo aparecen los barrios históricamente más demandados y con valores inmobiliarios elevados. Puerto Madero, por ejemplo, registra la menor rentabilidad de la Ciudad, con apenas un 3,6%, seguido por Palermo (4,7%) y Núñez (4,8%).

Sin embargo, la demanda se sigue concentrando en ciertos barrios de CABA. “ La demanda de alquiler continúa siendo fuerte en los barrios que tienen mayor conectividad , sobre todo cercanías a línea de subte y avenidas, zonas de universidades y polos gastronómicos y comerciales. En este sentido son atractivos barrios como Belgrano, Colegiales y Núñez, lo que sería el corredor Norte de CABA”, explicó María Elías, de Capital Brokers. “Palermo es un barrio con una demanda permanente, baja vacancia, excelente reventa, y sigue siendo un mercado para alquiler tradicional. Dentro de Palermo se destacan micro zonas como los alrededores del Botánico, Soho y Alto Palermo”, agregó.

Los alquileres siguen subiendo, pero por debajo de la inflación

Durante mayo, los precios de los alquileres aumentaron un 1,7% y acumularon una suba del 14,1% en lo que va de 2026, por debajo de la inflación acumulada del 15%.

En la comparación interanual, los alquileres registraron un incremento del 32,5%, también por debajo de la inflación anual (33,4%) y prácticamente alineados con la actualización del Índice para Contratos de Locación (ICL), que fue del 32,4%.

Actualmente, alquilar un monoambiente en la Ciudad cuesta en promedio $747.102 por mes. Un departamento de dos ambientes alcanza los $848.509 mensuales, mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en $1.140.599. Otro dato que explica la moderación de los precios es la recuperación de la oferta disponible.

Los barrios más caros y más baratos para alquilar

Puerto Madero continúa liderando el ranking de los alquileres más elevados de la Ciudad, con un valor promedio de $1.285.939 mensuales. Detrás se ubican Palermo, donde el alquiler medio alcanza los $943.809 por mes, y Núñez, con $915.766 mensuales.

En contraste, Lugano se mantiene como el barrio más económico para alquilar, con un precio promedio de $651.902 por mes. Completan la lista Nueva Pompeya, con $703.219, y Versalles, con $720.897 mensuales.

Con una rentabilidad a la suba, una oferta que continúa creciendo y alquileres que avanzan a un ritmo más moderado, el mercado inmobiliario porteño vuelve a captar la atención de los inversores.