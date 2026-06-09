Luis Caputo le canjea deuda en pesos por bonos en dólares al BCRA y crea el terreno para avanzar con un REPO

Se publicó en el Boletín Oficial un nuevo canje al BCRA. Esta vez de sus tenencias en bonos CER TZXD7 y TZX28 por dos bonos nominados en dólares.

Una operación conjunta entre el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) habilitó la conversión de deuda de títulos CER (TZX28 y TZXD7) hacia el Bonar 2035 y el Bonar 2038 por u$s7.500 millones. Expertos advierten que el objetivo sería permitir que los títulos se utilicen como colateral para REPO.

El nuevo canje fue publicado en el Boletín Oficial y estipuló que la canasta que obtendrá el BCRA se distribuirá de la siguiente manera: 66% AL35 y 34% AE38. Los montos involucrados podrán verse en los correspondientes comunicados de A3/ByMA en los próximos días.

"Este cambio de posiciones nos permite especular con un mayor arsenal del BCRA de bonos en dólares para reforzar líneas de repos o similares" , explicaron desde Delphos.

Informes de la city recordaron que la anterior vez que el Tesoro le dio AL35 y AE38 al Banco Central fue para que l a entidad monetaria los entregue como garantía del REPO que se firmó en enero 2026.

Una de las posibilidades que se baraja es que esta operación permita un rollover de los REPOS que tienen como garantía el BOPREAL que vence en octubre 2027 , y que ahora pasaría a vencer post elección presidencial.

"Entre ambos Bonceres el BCRA tenía alrededor de u$s11.000 millones a valor de mercado, pero no se informó aún si el canje fue por la totalidad de las tenencias. Lo sabremos con la adecuación de montos listados en estos días", analizaron al respecto desde la consultora 1816.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo la semana pasada al participar del 43° Congreso IAEF, que la entidad se encontraba avanzando en el proceso de refinanciación de repos con bancos internacionales por u$s6.000 millones con anticipación a sus vencimientos.

Expertos sostienen que, en el caso que se utilice como garantía de esos REPOs, esta jugada del BCRA despeja el horizonte de vencimientos de deuda pero no ensancha los bolsillos del Central para enfrentar tensiones cambiarias, porque esos activos tienen que quedarse quietos custodiando el préstamo.

Licitación del Tesoro: estirar los plazos es la meta

En la jornada previa el Tesoro anunció el menú para la próxima licitación en la que enfrentará vencimientos por alrededor de $5,3 billones.

"Finanzas eligió un menú claramente orientado a extender la duration de la deuda en pesos más allá del horizonte electoral. El único instrumento con vencimiento en 2026 será una nueva LELINK al 31 de agosto de 2026, mientras que el resto del menú se concentra en instrumentos con vencimiento en 2028, 2029 y 2030", detallaron desde PPI.

En concreto, el Tesoro ofrecerá tres nuevos bonos duales CER/TAMAR +3% con vencimiento en diciembre de 2028, diciembre de 2029 y junio de 2030, una nueva LELINK al 31 de agosto de 2026, un nuevo bono dólar linked a diciembre de 2028 y la reapertura del AO28. La licitación se realizará el miércoles 10 de junio.