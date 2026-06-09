Argentina contra Islandia, la prueba final de Lionel Scaloni para cerrar la lista de convocados

A tan solo una semana de la cita mundialista, el técnico de la selección decidirá este miércoles quienes serán los jugadores que tendrán que ser desafectados, si es que no llegan bien físicamente

Lionel Scaloni utilizará el amistoso de este martes, frente a Islandia, para terminar de resolver las incógnitas que se le presentaron desde que están en la concentración en Kansas City . El reemplazante de la lesión de Leonardo Balerdi y las dudas sobre la condición física de Leonardo Paredes y Gonzalo Montiel, harán que mañana lleguen las respuestas del técnico para saber quienes cerrarán la lista de convocados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, el buen nivel de Exequiel Palacios contra Honduras, jugando de mediocampista central, hizo que Scaloni se tome un mayor tiempo para la decisión final con Paredes. Debido a esto, en el partido contra Islandia buscará darle mayor rodaje a los jugadores que no van a ser habitualmente titulares, pero en el segundo tiempo. Jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul ya están confirmados en el 11 inicial de esta noche en el Jordan Hare Stadium .

Tanto Agustín Giay como Nicolás Capaldo, son las opciones que baraja el cuerpo técnico en caso de que Montiel no pase la prueba física. Ambos, estuvieron en el búnker de concentración de la selección en estas últimas semanas y jugaron en el amistoso del sábado pasado, por lo que el ascenso de alguno de los dos no afectará a la convivencia del grupo.

Otro que también está en la concentración, pero no está convocado a la lista final, es Santiago Beltrán, quién se mantendrá como jugador Sparring y en caso de que Emiliano Martínez no se recupere de su fractura en el dedo, él entrará a reemplazarlo. Según varias fuentes, el "Dibu" llegaría sin problemas al debut frente a Algeria el 16 de junio.

Por otro lado, para el reemplazo de Balerdi se manejan opciones externas: Marcos Acuña, Máximo Perrone, Emiliano Buendía o Guido Rodríguez son los que resaltan en las opciones para sustituir al defensor del Olympique de Marsella. Este último es el que mayor consideración tiene por el cuerpo técnico en las últimas horas debido a su gran campaña en el Valencia y a que ya salió campeón de América en 2021 y del mundo en 2022. Además, uno de los motivos por los que tan solo se baraja un defensor como el "Huevo" Acuña, es porque esta noche probarán a Nico Gonzalez de lateral por izquierda, posición que supo ocupar en varios partidos del ciclo Scaloni.

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El probable once contra Islandia

El equipo que estuvo probando el técnico de la selección nacional para este último partido preparatorio, que se desarrollará a las 22 horas, será: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nico González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.