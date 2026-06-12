La Unión Europea le prohibirá a las aerolíneas cobrar a los padres que se sienten junto a sus hijos

Se trata de una reforma llevada adelante por el ente diplomático, sobre los derechos de los tripulantes. La medida se suma a otras modificaciones que aplicarían a los vuelos.

La reforma deberá ser adoptada formalmente por los Estados miembros y los legisladores antes de entrar en vigor.

Las aerolíneas tendrán prohibido cobrar a los pasajeros que se sienten junto a sus hijos , según una reforma de la Unión Europea (UE) sobre los derechos de los tripulantes acordada el viernes. La medida responde a una serie de modificaciones que quieren llevar adelante los países del ente diplomático.

Una iniciativa parlamentaria que prohíbe a las aerolíneas cobrar equipaje de mano también fue abandonada en favor de una disposición que obliga a los sitios web de venta de billetes a mostrar precios que incluyan este tipo de equipaje.

"Hemos defendido con éxito los derechos de los pasajeros aéreos", afirmó legislador alemán Jan-Christoph Oetjen , que participó en las negociaciones. No obstante, tras más de una década de preparación, la reforma mantiene el sistema europeo actual de compensación a los pasajeros, que garantiza indemnizaciones de entre 250 y 600 euros (u$s291 y u$s699), según la distancia del vuelo, cuando se producen retrasos de tres horas o más.

La reforma deberá ser adoptada formalmente por los Estados miembros y los legisladores antes de entrar en vigor.

El texto cuenta con un amplio respaldo de los legisladores, lo que allana el camino para su aprobación provisional el lunes próximo. Esto dará lugar a otros cambios, como la prohibición de que las aerolíneas cobren tasas por corregir errores ortográficos en las reservas y por sentar a los menores de 14 años junto a sus padres.



Por último, la reforma deberá ser adoptada formalmente por los Estados miembros y los legisladores antes de entrar en vigor.

La Unión Europea le dio una semana a Meta para abrir WhatsApp a competidores de inteligencia artificial

La Comisión Europea le exigió este martes a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que permita el acceso gratuito de asistentes de Inteligencia Artificial (IA) rivales a su plataforma de mensajería. Si no cumple antes del martes próximo, podría enfrentar una multa cercana a los u$s20.000 millones.

La decisión apunta directamente contra la empresa de Zuckerberg, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a la que Bruselas acusa de utilizar su posición dominante para limitar el acceso de asistentes de IA rivales a la plataforma de mensajería.

Si Meta no cumple antes del martes próximo, la Unión Europea (UE) podría aplicarle una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales de 2025, una cifra que rondaría los u$s20.000 millones.