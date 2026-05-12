Donald Trump deberá esperar: EEUU, Groenlandia y Dinamarca no llegaron a un acuerdo

El gobierno groenlandés confirmó conversaciones con Washington y Copenhague para un nuevo acuerdo de defensa. El presidente norteamericano volvió a presionar por el territorio ártico, clave por sus recursos naturales y su ubicación estratégica.

EEUU buscaría instalar tres nuevas bases militares en Groenlandia, además de la ya existente base de Pituffik.

El gobierno de Groenlandia confirmó este martes que se encuentra negociando tanto con Dinamarca como EEUU para un nuevo acuerdo de defensa común, que aún no llega. La isla más grande del mundo se convirtió en uno de los objetivos para el mandatario norteamericano, Donald Trump, debido a los intereses por sus recursos naturales y defender, asegura, la influencia china y rusa en el Ártico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“ Estamos negociando, pero no tenemos acuerdo ”, afirmó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen , durante una entrevista en la Cumbre de la Democracia de Copenhague . El mandatario no dio más detalles sobre en que consisten las tratativas.

“Me es difícil entrar en los detalles de las conversaciones que tienen lugar en el seno del grupo de trabajo, pero hemos superado ciertas etapas en la buena dirección ”, explicó Nielsen.

Las negociaciones llegan después de varios meses de presión política por parte de Donald Trump, quien a comienzos de año volvió a poner sobre la mesa su intención de “tomar el control” de Groenlandia. El mandatario norteamericano justificó ese interés bajo el argumento de la seguridad estratégica y la necesidad de frenar un eventual avance de China y Rusia en el Ártico.

En ese contexto, Dinamarca y Groelandia consiguieron encauzar el conflicto por la vía diplomática tras un primer encuentro en Washington. A partir de allí, se conformó un grupo de trabajo conjunto para discutir principalmente cuestiones vinculadas a Defensa y presencia militar estadounidense en la región.

Groenlandia intenta frenar la presión de EEUU

Mientras avanzan las conversaciones, distintos medios internacionales revelaron que Washington pretende instalar tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia. Estas se sumarían a la base de Pituffik, ubicada en el noroeste de la isla y actualmente operada por las fuerzas armadas de EEUU.

“Nuestra única exigencia es el respeto”, aseguró el primer ministro groenlandés, que además reiteró que la isla “no está en venta” y que no aceptará ningún tipo de presión externa sobre su soberanía.

El mandatario también reconoció que Groenlandia atraviesa desde hace “15 o 16 meses” una fuerte presión diplomática vinculada al creciente interés de Washington por el territorio ártico.

Por parte de EEUU participa en las negociaciones Michael Needham, un alto funcionario del Departamento de Estado. También integran el grupo el embajador danés en Washington, Jesper Møller Sørensen, y el representante groenlandés Jacob Isbosethsen. Según informó la BBC, desde enero ya hubo al menos cinco reuniones entre las partes.