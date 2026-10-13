Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 13 de octubre

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.537,18 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.517.

El dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.599,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5% .

El dólar MEP cotiza a $1.539,28 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.611,21.

Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s82.891, según Binance.