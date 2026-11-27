La fuerte volatilidad de noviembre reconfiguró las valuaciones de Wall Street y abrió oportunidades en sectores castigados pese a sus sólidos resultados corporativos. Especialistas analizan los riesgos de los mercados y recomiendan en qué acciones y ETFs invertir vía Cedears de cara a diciembre.

La corrección de Wall Street en noviembre abarató las acciones tecnológicas y modificó las oportunidades de inversión a través de Cedears de cara al cierre del año.

Noviembre puso a prueba la solidez del boom de la inteligencia artificial y reconfiguró el panorama de inversión en los mercados internacionales. En medio de una temporada de balances que dejó un fuerte crecimiento de las ganancias corporativas , la crisis de Nvidia , el frustrado entusiasmo por el debut bursátil de Anthropic y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos desencadenaron una fuerte corrección en Wall Street .

La rotación de capitales hacia sectores defensivos y el desplome de las materias primas modificaron los precios relativos de los activos y abrieron nuevas oportunidades de inversión.

En diálogo con Ámbito , especialistas en renta variable y gestión de carteras internacionales analizaron los factores que explicaron la volatilidad de noviembre, cómo quedaron las valuaciones de las empresas y cuáles son los principales riesgos que enfrentan los mercados de cara al cierre del año .

En este contexto, identificaron qué sectores, empresas y ETF disponibles a través de Cedears presentan las mayores oportunidades de inversión para diciembre .

"Noviembre fue una corrección violenta del trade de inteligencia artificial, pero no un quiebre" , explicó a Ámbito Santiago Tomás Bellomo, manager del hedge fund global ETL Capital . Hasta el jueves 26, el S&P 500 acumulaba una caída mensual cercana al 5%, mientras que el Nasdaq perdía un 7% y el Dow Jones, un 3%.

Buena parte de la volatilidad de noviembre estuvo vinculada a la crisis de gobierno corporativo de Nvidia, que profundizó las dudas que ya existían en Wall Street sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Sin embargo, Juan Ignacio Arocena, consultor financiero independiente y especialista en renta variable, advirtió que "a lo de Nvidia lo pondría en su lugar, porque no fue una crisis del negocio".

De hecho, la compañía duplicó sus ingresos interanuales, hasta alcanzar los u$s115.800 millones, pese a que sus acciones llegaron a perder casi la mitad de su valor desde máximos.

Si bien la reincorporación de Jensen Huang impulsó un rebote del 31,5% en Nvidia y del 6,5% en el Nasdaq, la recuperación perdió fuerza rápidamente. La fragilidad del mercado también quedó expuesta con el debut bursátil de Anthropic, que protagonizó la mayor oferta pública inicial de la historia al recaudar u$s81.300 millones.

La reincorporación de Jensen Huang al frente de Nvidia impulsó una suba del 31,5% en las acciones de la compañía y desató un fuerte rebote en Wall Street.

Lejos de renovar el apetito por las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, el entusiasmo inicial fue aprovechado por los inversores para reducir su exposición al sector.

De hecho, en apenas tres ruedas, las acciones de Anthropic cayeron por debajo de su precio de colocación. "Para mí ese es el dato del mes, porque la mejor noticia posible para el sector se usó como ventana para salir", señaló Arocena.

La presión vendedora también alcanzó a las materias primas. Mientras que las mayores tasas reales, el fortalecimiento del dólar y las necesidades de liquidez explicaron el retroceso del oro, de más del 10% en un mes, la caída superior al 20% del Brent respondió a la normalización de los flujos por Ormuz y las perspectivas de sobreoferta. Bellomo destacó el efecto desinflacionario de este último fenómeno, que podría moderar el endurecimiento monetario de la Fed.

A las presiones derivadas de las tasas de interés, Bellomo sumó la incertidumbre regulatoria sobre la IA tras las elecciones estadounidenses y las masivas ventas institucionales de acciones tecnológicas.

La corrección de noviembre también puso de manifiesto una marcada rotación sectorial en Wall Street. Según Arocena, en las últimas 21 ruedas las acciones tecnológicas acumularon una caída del 16%, seguidas por las energéticas, con un retroceso del 13%, y las de comunicaciones, con un 8%.

En contrapartida, los sectores menos expuestos al ciclo económico lograron captar parte de los capitales que abandonaron estos activos. El consumo básico lideró las subas con un avance del 5,6%, mientras que salud y servicios públicos registraron ganancias del 2,9% y del 2,2%, respectivamente.

"Lo que vimos fue rotación, no un crash", sostuvo Bellomo, quien anticipa una recuperación liderada por las tecnológicas más castigadas.

Las valuaciones que dejó la corrección de Wall Street y los riesgos detrás de las oportunidades

La rotación sectorial de noviembre modificó sustancialmente las valuaciones de las acciones estadounidenses. Actualmente, el S&P 500 cotiza en torno a 17 veces las ganancias esperadas para los próximos doce meses, frente a las 22 veces de principios de año y al promedio de 19,8 de los últimos cinco años. Es decir, los inversores hoy en día pagan considerablemente menos por cada dólar de beneficio que esperan que generen las empresas.

"Lo interesante es cómo se llegó ahí. No fue sobre todo porque cayeran los precios, sino porque subieron las ganancias", explicó Arocena. Desde enero, el índice avanzó un 7,4%, mientras que las expectativas de beneficios aumentaron un 33,6%.

El abaratamiento fue particularmente pronunciado en el sector tecnológico, donde los inversores llegaron a pagar u$s17,3 por cada dólar de ganancias esperadas, la menor relación entre precio y beneficios desde 2020.

El caso de Nvidia fue aún más significativo: sus acciones llegaron a cotizar a apenas ocho veces las ganancias proyectadas, una valuación sensiblemente inferior a la de otras grandes tecnológicas, como Microsoft, Meta y Broadcom.

En contrapartida, la búsqueda de refugio encareció las acciones de consumo básico. "Fijate la paradoja: hoy lo caro es lo defensivo", señaló Bellomo, cuyo fondo apuesta a una caída de las cotizaciones de este sector.

Acciones de consumo defensivo, como Walmart, Costo y Target experimentaron una revalorización en torno al 15% durante noviembre, en contrasposición al derrumbe de las tecnológicas.

La temporada de balances también evidenció una menor dependencia de las grandes tecnológicas. Las ganancias corporativas crecieron un 32,9% en el tercer trimestre, mientras que los beneficios de las empresas por fuera de las Siete Magníficas aumentaron un 32,6%, frente al 27% de estas últimas.

Si bien el consenso proyecta un crecimiento de las ganancias del 16,4% para 2027, Arocena advirtió que las expectativas para el segundo trimestre apenas alcanzan el 3,6%. Bellomo, en cambio, considera excesivo el pesimismo: según los modelos de ETL Capital, las cotizaciones actuales descuentan una contracción de los beneficios del 6% en 2027, frente al crecimiento del 12% que proyecta el fondo.

Ambos especialistas coincidieron en señalar los riesgos asociados a la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y al endeudamiento de la industria. Un caso extremo es CoreWeave, pese a casi triplicar sus ingresos, registró pérdidas equivalentes al 19% de su facturación.

A ello se suma la competencia de la renta fija. Mientras que las ganancias esperadas del S&P 500 equivalen al 5,6% de su valor bursátil, los bonos del Tesoro a diez años rinden un 4,84%. Bellomo, sin embargo, sostuvo que "nosotros recién rotaríamos de acciones a bonos con el 10 años en 5,9%, nunca antes".

Mientras que ETL Capital proyecta un S&P 500 en los 8.300 puntos para fines de 2027, con las tecnológicas liderando la recuperación, Arocena mantiene cierta cautela: "El riesgo es que esas ganancias sean el pico del ciclo", advirtió.

Estrategias de inversión en Cedears de cara a diciembre

La última reunión del año de la Reserva Federal (Fed), prevista para el 8 y 9 de diciembre, será determinante para los mercados internacionales.

Si bien ambos especialistas coinciden en que los inversores ya incorporaron en los precios una suba de 25 puntos básicos de la tasa de interés, Arocena anticipó que "lo que va a mover precios es el mensaje sobre 2027. Hoy el mercado ya descuenta dos subas más y le asigna un tercio de chance a una tercera".

Mientras que Arocena considera que la persistencia de la inflación, la fortaleza de la actividad económica y la resistencia del mercado laboral dejan poco margen para un cambio de rumbo monetario, Bellomo cuestionó la necesidad de un nuevo endurecimiento ante el efecto desinflacionario de la caída del petróleo.

La política monetaria de la Fed bajo la conducción de Kevin Warsh será determinante para las perspectivas de Wall Street, especialmente ante la expectativa de nuevas subas de tasas de interés durante 2027.

No obstante, el manager de ETL Capital considera que buena parte de estos riesgos ya está incorporada en las valuaciones: "Creemos que el mercado ya hizo buena parte del ajuste: tasas largas cerca de 5%, dólar firme y acciones castigadas es una buena fórmula".

A la incertidumbre monetaria se suman las nuevas propuestas arancelarias estadounidenses, que podrían encarecer la cadena de producción de semiconductores, la agenda regulatoria del nuevo Congreso sobre la inteligencia artificial y las decisiones de la OPEP+ en materia de producción petrolera.

En este contexto, Arocena relativizó las expectativas de un repunte bursátil hacia fin de año: "La estacionalidad de diciembre suele ayudar, pero con la Fed subiendo y poca liquidez por las fiestas, no me apoyaría en eso".

Frente a este escenario, ambos especialistas coinciden en favorecer la incorporación gradual de acciones tecnológicas castigadas. En esta línea, Arocena ve más sentido en comprar calidad castigada de a poco que en perseguir defensivos, que explica que ya se encarecieron.

Dentro de la industria de los semiconductores, ambos destacaron a Nvidia (NVDA) y Micron Technology (MU) por el abaratamiento de sus acciones y las perspectivas de crecimiento del negocio.

Arocena incorporó a Taiwan Semiconductor (TSM), mientras que Bellomo sumó a Broadcom (AVGO) y destacó al ETF de semiconductores SMH como alternativa para diversificar la exposición a la industria.

También coincidieron en señalar oportunidades en Alphabet (GOOGL), Meta (META) y Microsoft (MSFT), cuya capacidad de financiar las inversiones en inteligencia artificial con recursos propios reduce su dependencia del endeudamiento.

Por fuera de las grandes tecnológicas, Bellomo destacó al ETF de ciberseguridad CIBR y recomendó utilizar fondos que replican índices como el S&P 500 (SPY) y el Nasdaq 100 (QQQ) como núcleo de la cartera.

Arocena, por su parte, identificó oportunidades en el sector financiero, donde las mayores tasas de interés podrían favorecer los márgenes bancarios. Entre sus elecciones aparecen JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS) y el ETF sectorial XLF.

Algo similar ocurre en el sector energético, donde la caída del petróleo abarató las valuaciones. El analista destacó a ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) y al ETF XLE, que podrían beneficiarse de una recuperación del crudo ante nuevas tensiones en Medio Oriente.

Para los perfiles más conservadores, ambos especialistas señalaron alternativas en bonos del Tesoro estadounidense y oro (GLD). Sin embargo, mientras Bellomo considera atractivo acumular el metal precioso a largo plazo, Arocena mantendría una exposición reducida hasta conocer las próximas decisiones de la Fed. "Ni pánico ni euforia. Cada posición tiene que tener alguna cobertura", concluyó Bellomo.