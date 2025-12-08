Las ventas minoristas pyme se hundieron 9,1% en noviembre + Seguir en









Las ventas minoristas pymes que reporta CAME cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% frente a octubre, con seis de siete rubros en retracción. Pese a la contracción, el sector mantiene expectativas favorables para 2026.

El informe detalla un desacople entre la coyuntura y las expectativas. Télam

Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída anual de -4,1% a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -9,1%. En lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%. El dato fue dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

unnamed (11) Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

unnamed (8) El análisis rubro por rubro, según CAME De acuerdo a CAME, el cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia.

Al mismo tiempo, el informe sostiene que el dato distintivo radica en el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna.