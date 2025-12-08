Rosalía salió corriendo en plena entrevista en Brasil por una cucaracha voladora

La cantante promocionaba su nuevo disco LUX al pie del Cristo Redentor cuando un insecto irrumpió en el set. El momento se viralizó rápidamente en redes. “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos”, dijo la artista.

La cantante española Rosalía volvió a convertirse en tendencia en redes sociales por un inesperado blooper ocurrido durante su paso por Brasil para presentar su nuevo disco "Lux".

En el marco de la promoción del álbum —un trabajo conceptual que explora la espiritualidad, la fe y la vida de santas y místicas—, la artista fue entrevistada por TV Globo en un set montado al pie del emblemático Cristo Redentor, un lugar especialmente significativo para ella.

Pero la calma del encuentro se quebró cuando, de repente, Rosalía se levantó de su silla a los gritos tras cruzarse con una cucaracha voladora. El momento fue confirmado luego por Ana Carolina Raimundi, la periodista que conducía la entrevista.

Ya más tranquila, volvió a sentarse y la entrevista continuó. Pero el clip no tardó en expandirse por todas las plataformas, convirtiéndose en uno de los virales del día.

Rosalía confirmó dos shows en Buenos Aires para presentar "Lux"

La estrella española se presentará en dos únicas funciones el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026 y de la mano de DF Entertainment. Rosalía desplegará en Buenos Aires la fuerza escénica de una obra que abre un ciclo distinto en su trayectoria, alejado del minimalismo de la era Motomami, barroco por donde se lo mire: en lo instrumental, los arreglos, las lenguas y las letras.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre, de 10 a 16 horas; y luego en la instancia de la venta general, que estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Las tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.