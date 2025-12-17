Pese al rechazo de Francia e Italia, la UE busca defender el acuerdo con el Mercosur + Seguir en









Los detractores del acuerdo presionan para demorar la votación para determinar si cerrar o no las negociaciones. Desde Latinoamérica advierten que es "ahora o nunca".

Si bien estaba previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil a finales de esta semana para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur, las negociaciones podrían volver a trabarse por la gran presión que están ejerciendo algunos legisladores europeos, sobre todo de Italia y Francia, para que el entendimiento no avance. El reclamo central de estos sectores es por controles más estrictos sobre las importaciones de productos agrícolas.

Sin embargo, Bruselas intenta convencer a los escépticos para que firmen el mayor acuerdo comercial de la historia de la UE. Por el momento, sigue latente el riesgo de que el acuerdo sea bloqueado por una minoría suficientemente grande de miembros de la UE. Francia e Italia apuntan a retrasar la votación, mientras que Polonia directamente rechaza al acuerdo.

Por otro lado, Alemania, España y los países nórdicos se mostraron a favor, al argumentar que el acuerdo ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al proporcionar acceso a los minerales. De todas formas, los detractores, que lo nombraron el acuerdo "autos por vacas", afirman que los productos básicos baratos podrían inundar la UE, incluida la carne vacuna, en detrimento de los ganaderos europeos.

Los principales detractores del acuerdo comercial y sus motivaciones Las presiones se centraron en Italia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron el lunes por la noche con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Si Italia no se suma, se acabó. Espero que hoy veamos las cosas un poco más claras", aseguró en diálogo con la agencia Reuters el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

A su vez, el ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski, le pidió a Italia y a otros países que se juntaran para formar una minoría de bloqueo. Para cumplir con su cometido, se necesita que se opongan al menos cuatro países de la UE que representen como mínimo el 35% de la población. Los diplomáticos advierten que es probable que al menos otro país, como Hungría, se oponga. El funcionario polaco destacó que tienen "los números, los argumentos y la razón moral". De esta manera, instó al resto de los países a "no temer el chantaje de la industria automotriz". Mientras la UE continúa debatiendo el acuerdo, el Mercosur advierte que es "ahora o nunca" Mientras tanto, las autoridades latinoamericanas se impacientan cada vez más por la firma del acuerdo, que está en negociaciones hace 25 años. Beneficiaría al bloque formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un funcionario de Brasil anticipó que la firma es "ahora o nunca" ya que mientras se mantienen estas negociaciones se están bloqueando otros posibles acuerdos con países como Japón, India o Canadá". "Si la ventana se cierra ahora, no se volverá a abrir tan pronto", declaró a Reuters otra fuente brasileña, un diplomático, que prefirió no revelar su nombre. "El Mercosur también tiene otros socios, otras obligaciones", sostuvo.