El peronismo conformó un bloque de unidad en el Senado aunque toca su piso histórico de representación

La bancada liderada por José Mayans dejará el nombre de "Unión por la Patria" y pasará a llamarse “Popular”.

José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado. Mariano Fuchila

Con el período de sesiones extraordinarias ya empezado, el peronismo terminó de definir la conformación de su interbloque en el Senado, que dejará el nombre de "Unión por la Patria" y pasará a llamarse “Popular”.

El presidente de la bancada peronista, José Mayans, elevó un comunicado a las autoridades de la Cámara alta para informar que los bloques "Justicialista", "Convicción Federal" y "Frente Cívico por Santiago" pasarán a formar parte de este nuevo interbloque.

A pesar de la unión entre los espacios, el peronismo alcanza de esta manera un piso histórico en el Senado. Pasó de contar con 34 miembros, como ostentaba hasta el 9 de diciembre, a solamente 28. El punto más bajo desde el regreso de la democracia en 1983 para este bloque había sido en 2010, cuando reunía 30 senadores.

El panorama podría haber sido peor ya que hasta último momento se llevaron a cabo negociaciones con "Convicción Federal" y con los santiagueños, con el exgobernador Gerardo Zamora a la cabeza, que se resistían a la conformación del interbloque. Finalmente, ambos espacios cedieron y lograron la coalición para evitar una situación aún más complicada para el peronismo.

De esta manera, el interbloque quedará formado por 22 senadores del bloque Justicialista, conformado por la unidad de los bloques Frente Nacional y Popular, y Unidad Ciudadana, como se llamaban hasta el recambio; 4 de Convicción Federal y 2 del Frente Cívico por Santiago, integrado por los dos senadores que ganaron las elecciones santiagueñas el 26 de octubre.

