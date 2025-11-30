Netflix sorprende con una serie coreana de romance y fantasía sobre un hotel que solo atiende fantasmas + Seguir en









La plataforma de streaming y una producción asiática que ha dejado maravillado a sus espectadores.

Con una trama intrigante, la producción consigue enamorar al público por los misterios que la rodean. Netflix

Entre todas las plataformas de streaming, la que mantiene el reinado debido a sus constantes apuestas por producciones poco conocidas es Netflix. Las películas y series de Corea del Sur llaman la atención de muchos desde hace tiempo y su más reciente éxito no es para menos.

Hotel del Luna pasó de ser una joya oculta dentro de su catálogo a convertirse en una de las series más vistas de la icónica N. Con un elenco que logró sorprender y una trama más que interesante, ha cautivado a quienes le dieron una oportunidad, ya que es difícil dejar de verla.

Hotel del luna Netflix La serie surcoreana fue un éxito en su país y tuvo una gran recepción en todo el mundo. Netflix De qué trata Hotel del Luna, el k-drama que arrasa en Netflix Esta serie surcoreana disponible en Netflix se centra en el Hotel del Luna, una fachada de lujo que también está rodeada de misterio. Ya de por sí, el establecimiento no tiene entre sus huéspedes a gente común, sino a almas que aún no pueden abandonar el mundo de los vivos.

Jang Man-wol, condenada a dirigir el hotel durante mil años como castigo por sus pecados, debe imponer respeto ante quienes se hospedan allí. Pero es inevitable sentir la tristeza que emana por tener que cumplir su escarmiento en ese lugar. Para su sorpresa irrumpirá Goo Chan-sung, quien dará vuelta su rutinario y sufrido mundo con su aparición en la obra.

Netflix: tráiler de Hotel del Luna Embed - Hotel del Luna - Trailer Oficial Subtitulado HD Netflix: elenco de Hotel del Luna Lee Ji-eun

Kim Gyu-ri

Yeo Jin-goo

Kim Kang-hoon

Jung Dong-hwan

Shin Jung-geun

Bae Hae-sun

