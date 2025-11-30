Arde la interna en La Libertad Avanza: Karina Milei blinda bloques de la Legislatura bonaerense Por Ezequiel Rudman + Seguir en









La hermana de Javier Milei avanza para controlar el bloque de diputados bonaerenses de LLA con el objetivo de desplazar a Agustín Romo, de Las Fuerzas del Cielo.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem juntan a la tropa bonaerense de La Libertad Avanza hoy en Mar del Plata.

Karina Milei se pondrá este domingo al frente de la cumbre bonaerense de La Libertad Avanza en Mar del Plata para tomar control total de los bloques en la Legislatura de la provincia y en los concejos deliberantes. Se trata de un nuevo capítulo de la sorda interna libertaria que mantiene con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, que incluye la posibilidad de desplazar a Agustín Romo de la jefatura de la bancada de LLA a partir del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La hermana de Javier Milei estará custodiada por Martín Menem y por Sebastián Pareja, jefe partidario en la provincia de Buenos Aires quien viene de cenar la semana pasada con los diputados y senadores provinciales electos en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre. El objetivo del encuentro de hoy en el hotel NH Provincial titulado “Legislando el Futuro de la Provincia de Buenos Aires" es reunir a legisladores nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares, electos y en funciones, para encolumnar a la tropa bajo la jefatura de Karina y aceitar la agenda parlamentaria del 2026.

Si bien el cambio aún no se formalizó, en La Libertad Avanza estaría masticada ya la posibilidad de reemplazar a Romo como jefe de bloque en la Cámara de Diputados bonaerense a partir del 10 de diciembre. El legislador oriundo de San Miguel es uno de los comisarios políticos de Santiago Caputo en la provincia y portador de los estandartes de las Fuerzas del Cielo. El triunfo de LLA en las elecciones nacionales del 26 de octubre en territorio bonaernse, con Diego Santilli a la cabeza, no sólo logró revertir la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo le había sacado a los libertarios en los comicios locales del septiembre sino que afianzó el liderazgo político de Karina, Martín Menem y Pareja en el principal distrito electoral del país.

La interna de La Libertad Avanza El primer síntoma de esos reacomodamientos en el triángulo de hierro fueron la designación de Manuel Adorni, de riñón de Karina, como jefe de gabinete en remplazo de Guillermo Francos, y el desembarco de Santilli en Interior. Ahora, con el objetivo de alambrar la provincia frente al sector de Santiago Caputo, la Secretaria general de presidencia instruyó a Pareja para tomar control total de los bloques en la Legislatura bonaerense. La interna entre las Fuerzas del Cielo y el sector de Pareja fue pública y explícita. Uno de los últimos episodios fue el intercambio epistolar en redes sociales entre Ramón "el Nene" Vera, armador territorial del karinismo en la primera sección, y Daniel Parisini alias "Gordo Dan" durante el cierre de campaña de Javier Milei en Rosario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1981617336554512509?s=20&partner=&hide_thread=false Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita. — DAN (@GordoDan_) October 24, 2025 Si bien el desplazamiento de Romo de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados bonaerense podría formalizarse recientemente la semana próxima con la designación de las nuevas autoridades del cuerpo, entre sus posibles reemplazantes aparecen todos dirigentes de la mesa chica de Karina y Pareja. Uno es Juanes Osaba, de La Plata electo por la octava sección y cercano al Presidente. Publicista y armador territorial platense, Osaba pasó por el Club San Luis de La Plata y cuneta con la confianza del jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La tropa de Karina Milei Pero en la lista de sucesores de Romo aparece también otro platense, Francisco Adorni, quien encabezó la boleta por la octava sección que perdió ante el peronismo. El hermano del jefe de Gabinete también cuenta con el respaldo de Karina y cuenta con un extensa trayectoria de cargos en el Estado, desde el Consejo de la Magistratura bonaerense hasta el Ministerio de Defensa. Es junto a Osaba, una de las nuevas incorporaciones de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial. Oscar Liberman, ex candidato a intendente de LLA para Bahía Blanca y diputado elector por la sexta sección también figura anotado en el lote de candidatos a jefe de bloque de LLA en Diputados de la provincia. Más cercano a Javier que a Karina Milei, este empresario que preside la Fundación Mercado, toca el piano y el saxo además de ser un aficionado a la literatura y a la escultura. Foco en la Legislatura bonaerense En este contexto de danza de nombres para reemplazar a Romo, el efecto político del encuentro de este domingo en Mar del Plata tiene como objetivo juntar a todos los referentes que fueron parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y definir las agendas para apoyar el proyecto nacional de Javier Milei. Los libertarios pasarán de tener tres senadores a contar con 11 bancas a partir del 10 diciembre. En la Cámara Alta se descuenta que Carlos Curestis, brazo político de Pareja en el recinto, seguriá como jefe de bloque. En Diputados, LLA pasará de 12 legisladores a tener 20. En el espacio final de la cumbre libertaria en Mar del Plata tomarán la palabra Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; Martín Menem, vicepresidente nacional del partido; y Karina Milei, presidenta del partido a nivel nacional para exponer sobre el rumbo político del partido nacional y provincial. Al mediodía habrá además un almuerzo junto a Guillermo Montenegro, intendente local y legislador elector en la alianza de LLA y el PRO. El encuentro se divide en bloques que serán coordinados por expertos en cada materia. El bloque de Educación y Gestión de Consejos Escolares contará con la moderación de la diputada nacional electa Miriam Niveyro. Regionalización y Organización Administrativa y Territorial estará a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela. También se desarrollará un panel sobre Reforma Electoral y Modernización del Sistema de votación, a cargo del diputado bonaerense electo Juanes Osaba, junto a otras mesas de discusión, como Comunicación Parlamentaria y Organización Política, Presupuesto Público y Política Fiscal, y Política Parlamentaria y Construcción de Acuerdos.