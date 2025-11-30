Tras casarse con Marianela Mirra, José Alperovich tuvo que ser operado de urgencia + Seguir en









El exgobernador de Tucumán fue intervenido este domingo en el Hospital Italiano luego de haber ingresado con malestar intestinal. Por el momento, no se dieron mayores detalles de su cuadro.

José Alperovich fue operado de urgencia horas después de casarse. Foto: NA

Horas después de su casamiento, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, tuvo que ser intervenido de urgencias este domingo por una complicación intestinal y permanece internado en el Hospital Italiano, donde tendrá que quedarse en observación por 48 horas.

El exmandatario, que cumple una condena a 16 años de prisión en su domicilio en Puerto Madero, fue operado este domingo tras haber ingresado a la institución el sábado por un malestar intestinal, aunque por el momento no confirmaron su cuadro. El procedimiento finalizó con éxito y, según trascendió, podría tratarse de apendicitis pero aún no hubo ninguna comunicación oficial.

El episodio sucedió apenas después de que Alperovich oficializara este jueves su matrimonio con la exparticipante de Gran Hermano, Marianela Mirra, quien lo acompañó en la clínica.

El casamiento de José Alperovich y Marianela Mirra La relación entre Marianela Mirra, una de las figuras más recordadas de Gran Hermano 2007, y José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, dio un nuevo paso este jueves, cuando finalmente "dieron el sí" y se casaron.

Con idas, vueltas, ambos llevan una relación hace más de dos décadas que tuvo un alto nivel de exposición debido a sus profesiones. Aun así, avanzaron hacia una decisión cargada de tensión pública y de logística particular, por el contexto judicial del exfuncionario, preso en su casa mientras cumple una condena a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina.

La ceremonia se realizó este jueves en el departamento donde viven en Puerto Madero, el mismo en el que Alperovich cumple prisión domiciliaria. No fue un festejo multitudinario sino un encuentro reducido, organizado a contrarreloj, con detalles muy puntuales propios de una situación fuera de lo habitual. La organización del evento tuvo que adaptarse a las condiciones del arresto domiciliario, incluidas las restricciones de la pulsera electrónica, que delimita el espacio en el que Alperovich puede moverse sin activar una alerta. Según trascendió, el perímetro autorizado llega hasta la puerta de entrada y el balcón, donde la pareja comparte un jacuzzi. Esa limitación obligó a armar todo dentro del departamento: desde el montaje del catering hasta la recepción de los invitados.