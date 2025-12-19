La mujer del video viral del recital de Coldplay rompió el silencio: "Estaba avergonzada y horrorizada" + Seguir en









Kristin Cabot admitió que esa había sido la primera vez que salía con su entonces jefe, Andy Byron, exCEO de la empresa de operaciones de datos Astronomer.

Kristin Cabot y Andy Byron fueron capturados por la cámara durante un recital de Coldplay.

Meses después de que se viralizara el escandaloso video durante un recital de Coldplay, donde se vio a Kristin Cabot, de 53 años, en los brazos de su entonces jefe Andy Byron, entonces CEO de la empresa de operaciones de datos Astronomer, la mujer rompió el silencio y aseguró que estaba "avergonzada y horrorizada" después del episodio y afirmó que se dejaron "llevar por un momento" aunque aclaró no había nada entre ellos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes circularon masivamente en TikTok y otras redes sociales y ambos fueron desvinculados de la empresa poco tiempo después. Además, la mujer presentó en agosto una demanda de divorcio de su esposo, Andrew Cabot.

Ahora, Cabot dio una entrevista a The New York Times, donde explicó: "Tomé una mala decisión. Bebí un par de tragos, bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe", dijo y reconoció: "Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que elegí pagar".

Respecto a su situación personal, la entonces jefa de recursos humanos de Astronomer contó que estaba atravesando una separación con su marido y, cuando estaba yendo al recital de Coldplay, se enteró que él también asistiría al show. "Me descolocó", admitió.

Atrapados por la "kisscam" de Coldplay: cómo fue el momento El episodio sucedió cuando la cámara del estadio enfocó a la pareja durante el show. Cabot se cubrió el rostro y se corrió rápidamente del abrazo, mientras Byron intentaba salir del encuadre de la cámara. Desde el escenario, el líder de Coldplay, Chris Martin, hizo un chiste para el público: “Qué pasa con estos dos? O están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos".

"Estaba completamente avergonzada y horrorizada", relató Cabot. "Yo era la jefa de Recursos Humanos y él el director ejecutivo. Es el cliché perfecto y lo peor que podía pasar", sostuvo. Además, contó que la viralización del video impactó de lleno en su vida personal: recibió amenazas de muerte, una de ellas recibida por su madre y que fue escuchada por sus hijos. "Mis hijos tenían miedo de que yo muriera y de que ellos también murieran", dijo. Respecto al contenido del video, dijo que le tuvo que explicar a sus hijos la situación: "Les dije que Andy y yo nos dejamos llevar por un momento y que ahora estaba en todas las redes sociales". Según Cabot, muchos amigos y colegas se distanciaron tras el escándalo, una situación que describió como "peor que los insultos de desconocidos en público". "Es algo con lo que convivo todos los días", señaló.

Temas Coldplay

viral