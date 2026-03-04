La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 4 de marzo
La ANSES confirmó los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
El cronograma contempla un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: febrero
- Todas las terminaciones de documentos: del 9 de febrero al 12 de marzo
Mes a cobrar: marzo
- Todas las terminaciones de documentos: del 9 de marzo al 10 de abril
Asignación Universal por Hijo y SUAF
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de marzo
DNI terminados en 1: 11 de marzo
DNI terminados en 2: 12 de marzo
DNI terminados en 3: 13 de marzo
DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
- DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI.
Asignaciones de pago único de Anses
Mes a cobrar: febrero
Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo
- Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo
Mes a cobrar: marzo
Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.
Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril.
Fondo de Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Liquidaciones en Mi Anses
Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses. Para ello, tendrán que identificarse en el sistema usando su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.
