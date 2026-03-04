EEUU avanza con un sistema de hipervigilancia de u$s1.000 M para impulsar deportaciones masivas

El acuerdo entre el Departamento de Seguridad Nacional y Palantir Technologies amplía el cruce automatizado de datos y potencia la capacidad operativa de agencias como CBP e ICE. Desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump, ya se registraron más de 500 mil deportaciones.

El gobierno de EEUU prepara una nueva etapa en su política migratoria tras la adquisición de un sistema de hipervigilancia ultramoderno por hasta 1.000 millones de dólares , destinado a fortalecer el control y el procesamiento masivo de datos dentro del aparato federal.

El acuerdo, firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la empresa Palantir Technologies , refuerza el trabajo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , organismos clave en la ejecución de las políticas migratorias.

Desde la asunción del presidente Donald Trump , el 20 de enero de 2025, su administración deportó a más de 500 mil personas , en el marco de una estrategia de endurecimiento de los controles fronterizos y del seguimiento de migrantes en situación irregular.

El convenio habilita al DHS a adquirir software, licencias y servicios durante un período de cinco años , bajo una modalidad que agiliza las compras y evita nuevos procesos de licitación.

Mapas digitales para identificar posibles objetivos de deportación.

para identificar posibles objetivos de deportación. Auditoría y control de accesos a información sensible.

a información sensible. Integración de bases de datos migratorias, administrativas y federales.

migratorias, administrativas y federales. Análisis automatizado para detectar perfiles considerados prioritarios.

El intercambio de información podría incluir datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ampliando así el alcance del cruce de registros estatales.

Mientras la compañía asegura que la plataforma cuenta con mecanismos de control y trazabilidad para resguardar la privacidad, sectores críticos advierten que la herramienta expande la capacidad de vigilancia del Estado y profundiza el debate sobre el uso de datos personales.

El esquema también facilitaría la expansión tecnológica hacia otras dependencias federales, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA). De esta forma, el acuerdo no modifica la legislación migratoria vigente, pero sí fortalece la capacidad operativa para ejecutar deportaciones a gran escala.