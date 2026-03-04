Ernestina País chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia + Seguir en









El siniestro ocurrió por la tarde sobre la avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle. Como consecuencia del choque, el auto de la periodista presentó daños en el sector delantero izquierdo, mientras que el otro vehículo sufrió una abolladura en la puerta trasera izquierda.

La periodista Ernestina Pais volvió a quedar involucrada en un incidente vial este martes, luego de chocar su vehículo contra el de otra conductora en el partido bonaerense de Vicente López y negarse a realizar el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió por la tarde sobre la avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle, tras un llamado al 911 que alertó sobre la colisión. De acuerdo con el parte de la Comisaría 5ta, al arribar al lugar los efectivos constataron el impacto entre un Honda City conducido por Pais y un Alfa Romeo manejado por otra mujer.

Como consecuencia del choque, el auto de la conductora presentó daños en el sector delantero izquierdo, mientras que el otro vehículo sufrió una abolladura en la puerta trasera izquierda. Según el informe oficial, no hubo heridos y las consecuencias se limitaron a daños materiales.

La situación se complicó durante las actuaciones de rutina. Cuando el personal municipal intentó practicar el control de alcoholemia, Pais se negó a soplar la pipeta.

De esta manera, en el marco de la Ley 13.927, la negativa se considera presunta alcoholemia positiva, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del automóvil.

El episodio se suma a otros antecedentes similares. Según registros públicos, se trata del cuarto hecho de tránsito en siete años que la involucra. En 2019 chocó contra un vehículo estacionado en Olivos y habría intentado retirarse del lugar. En 2022 protagonizó otro siniestro en el barrio porteño de Palermo, donde fue demorada tras intentar alejarse. En 2023 volvió a colisionar contra un auto estacionado en Núñez y, al igual que en esta oportunidad, también se negó a realizar el test de alcoholemia; en aquel caso, además del acta, su vehículo fue secuestrado y fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

