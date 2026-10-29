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29 de octubre 2026 - 10:18

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 29 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista encadenó una nueva suba este miércoles tras los coletazos del balotaje en Brasil y la devaluación del real. El CCL y el MEP también escalaron, mientras que el blue bajó a $1.565 para la venta.

Los bonos en dólares volvieron a caer y el riesgo país trepó por encima de los 760 puntos básicos. Asimismo, los ADRs bajaron y MSCI Merval opera con una caída del 1,8% en pesos. Este jueves, la expectativa está puesta en cómo continuarán los activos argentinos, que se encuentran jaqueados por las dudas autóctonas sobre el programa financiero, mientras los mercados globales digieren la decisión de la Fed de mantener la tasa de interés sin cambios.

El dólar mayorista se mantiene en su récord nominal y la city se enfoca en el freno en las compras del BCRA

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo histórico nominal en el mercado mayorista tras una demanda de cobertura activa y el desarme de posiciones de fin de mes. A eso se le agrega la atención sobre Brasil y la moderación del BCRA en la compra de reservas.

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La UIA recibirá a Luis Caputo en su principal encuentro del año y pide acelerar la baja de impuestos

La presencia del ministro de Economía en el principal encuentro anual de los industriales representa una distensión en un vínculo que a lo largo del 2026 estuvo distante. La tecnología y el impacto en la producción.

Por Carlos Lamiral

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Wall Street adelanta fuertes caídas en el sector tecnológico tras los malos resultados de Google

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron, arrastrados por una caída de Google, después de que unos resultados decepcionantes revivieron las preocupaciones de los inversores de que está perdiendo terreno a pesar del gasto masivo en IA.

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Christine Lagarde renuncia a la presidencia del Banco Central Europeo y dejará su cargo en febrero

La titular del BCE dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, luego de muchas especulaciones. La salida anticipada busca garantizar una transición ordenada antes de los comicios presidenciales en Francia, donde lidera la extrema derecha.

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El oro cayó, pero los inversores redoblaron la apuesta y llevaron a los ETF a un trimestre récord

Por tercer mes consecutivo los fondos ETF de oro globales registraron un importante flujo de inversiones cerrando un trimestre en niveles récords. El líder del tercer trimestre del año fue el Reino Unido.

Por Jorge Herrera

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Diálogos de Wall Street: Kevin Warsh se afianza en la Fed y no descartan suba de tasas en diciembre

Pasó la reunión de la Fed y no dejó sorpresas, pero sí muchísima información. ¿Se afianza la conducción de Warsh, Gekko? ¿A pesar de las disidencias? ¿Cómo jugó la política a días de tener que votar? ¿Qué pueden esperar los mercados?

Por José Siaba Serrate

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