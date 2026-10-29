Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 29 de octubre

El dólar mayorista encadenó una nueva suba este miércoles tras los coletazos del balotaje en Brasil y la devaluación del real. El CCL y el MEP también escalaron, mientras que el blue bajó a $1.565 para la venta.

Los bonos en dólares volvieron a caer y el riesgo país trepó por encima de los 760 puntos básicos. Asimismo, los ADRs bajaron y MSCI Merval opera con una caída del 1,8% en pesos. Este jueves, la expectativa está puesta en cómo continuarán los activos argentinos, que se encuentran jaqueados por las dudas autóctonas sobre el programa financiero, mientras los mercados globales digieren la decisión de la Fed de mantener la tasa de interés sin cambios.