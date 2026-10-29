Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 29 de octubre

El dólar mayorista encadenó una nueva suba este miércoles tras los coletazos del balotaje en Brasil y la devaluación del real. El CCL y el MEP también escalaron, mientras que el blue bajó a $1.565 para la venta.
El dólar mayorista se mantiene en su récord nominal y la city se enfoca en el freno en las compras del BCRA
El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo histórico nominal en el mercado mayorista tras una demanda de cobertura activa y el desarme de posiciones de fin de mes. A eso se le agrega la atención sobre Brasil y la moderación del BCRA en la compra de reservas.