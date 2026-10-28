Presentaron una denuncia penal por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina + Agregar ámbito en









La diputada Marcela Pagano hizo una denuncia ante la Justicia Federal y pidió investigar los controles migratorios, preservar las cámaras de seguridad y acceder a la documentación del vuelo privado. Migraciones confirmó que el senador brasileño ingresó a la Argentina y viajó a Ecuador.

La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de Puerto Iguazú.

La diputada nacional Marcela Pagano llevó a cabo una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por la Argentina y su posterior salida en un avión privado. La legisladora cuestionó los controles fronterizos y pidió investigar si hubo irregularidades en el operativo que permitió el traslado del dirigente y su familia.

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“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sostuvo Pagano en una publicación en la red social X, donde anunció la presentación judicial. En su planteo, señaló que Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil por orden judicial y reclamó que se esclarezca cómo se produjo su desplazamiento.

Qué pidió investigar Marcela Pagano La diputada solicitó preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También pidió acceder a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado.

Además, reclamó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, escribió.

Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese… pic.twitter.com/AeiSLuAzht — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026 Qué informó el Gobierno sobre el viaje La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026 La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas. Según el organismo, la comitiva cruzó el puente internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22.50, con documentación válida y sin impedimentos legales para ingresar al país.

El comunicado oficial indicó que, a las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado operado por Baires Fly S.A., con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. La confirmación se conoció después de que circularan versiones contradictorias sobre el ingreso del senador y su posible traslado a Estados Unidos. La controversia por el destino de Flávio Bolsonaro El episodio se produjo en medio de la incertidumbre por la situación judicial del dirigente brasileño. Según las informaciones difundidas, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes había dispuesto restricciones vinculadas con sus documentos de viaje y su salida del país. Durante las horas previas a la confirmación de Migraciones, circularon versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos y eventuales gestiones para obtener asilo político. Sin embargo, el destino informado oficialmente para el vuelo que partió de Puerto Iguazú fue Guayaquil, y las circunstancias del viaje quedaron bajo cuestionamiento tras la denuncia de Pagano. Qué dice la denuncia de Marcela Pagano por el ingreso de Flávio Bolsonaro al país