El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En sintonía con el dólar oficial, el blue cayó $10 y se alejó de su máximo histórico
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 29 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.539 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 29 de octubre
El dólar CCL opera a $1.654,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.5%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 29 de octubre
El dólar MEP opera a $1.567,26 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 29 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 29 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.653,92.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 29 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.607, según Binance.
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