El dólar blue registró la mayor baja diaria en tres semanas tras tocar su récord nominal + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió $10 hasta $1.565 para la venta, mientras el mayorista avanzó hacia nuevos máximos históricos. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo a alrededor de 1,5% en la previa del cierre de mes.

El paralelo retrocedió hasta $1.565 y la brecha con el mayorista se achicó a mínimos de tres semanas.

El dólar blue cerró este miércoles 28 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $10, la mayor caída diaria de las últimas tres semanas. De esta manera, el paralelo se alejó de los máximos nominales que había alcanzado en las ruedas previas.

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Por su parte, el dólar mayorista volvió a subir hasta $1.542 y marcó un nuevo máximo histórico. Así, como el oficial ganó terreno mientras el informal retrocedió, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 1,5%, también su menor nivel en tres semanas.

A su vez, el avance del mayorista estuvo asociado a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, junto con el desarme de posiciones que vencen este viernes. La cotización comenzó en $1.535, pero la mayor demanda de divisas fue empujando los precios de manera escalonada hasta $1.542, con u$s628,4 millones negociados en contado y u$s1.477 millones en futuros. En ese marco, el oficial acumuló una suba de $12,50 en las primeras tres ruedas de la semana, por encima de los $8 registrados en igual período de la semana anterior.

Sin embargo, el BCRA volvió a cerrar con saldo neutro por tercera jornada consecutiva, por lo que las compras de octubre permanecieron en u$s1.252 millones. La combinación de un mayorista presionado por necesidades de cobertura y un blue que corrigió desde máximos terminó reduciendo con fuerza la distancia entre ambos mercados, aun cuando la demanda de dólares volvió a ganar protagonismo hacia el cierre del mes.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 28 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.542 para la venta.