El dólar blue cerró este miércoles 28 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $10, la mayor caída diaria de las últimas tres semanas. De esta manera, el paralelo se alejó de los máximos nominales que había alcanzado en las ruedas previas.
El dólar blue registró la mayor baja diaria en tres semanas tras tocar su récord nominal
El paralelo retrocedió $10 hasta $1.565 para la venta, mientras el mayorista avanzó hacia nuevos máximos históricos. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo a alrededor de 1,5% en la previa del cierre de mes.
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Por su parte, el dólar mayorista volvió a subir hasta $1.542 y marcó un nuevo máximo histórico. Así, como el oficial ganó terreno mientras el informal retrocedió, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 1,5%, también su menor nivel en tres semanas.
A su vez, el avance del mayorista estuvo asociado a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, junto con el desarme de posiciones que vencen este viernes. La cotización comenzó en $1.535, pero la mayor demanda de divisas fue empujando los precios de manera escalonada hasta $1.542, con u$s628,4 millones negociados en contado y u$s1.477 millones en futuros. En ese marco, el oficial acumuló una suba de $12,50 en las primeras tres ruedas de la semana, por encima de los $8 registrados en igual período de la semana anterior.
Sin embargo, el BCRA volvió a cerrar con saldo neutro por tercera jornada consecutiva, por lo que las compras de octubre permanecieron en u$s1.252 millones. La combinación de un mayorista presionado por necesidades de cobertura y un blue que corrigió desde máximos terminó reduciendo con fuerza la distancia entre ambos mercados, aun cuando la demanda de dólares volvió a ganar protagonismo hacia el cierre del mes.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 28 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.542 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 28 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.660,3 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 28 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.571,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 28 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 28 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.652,47.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 28 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.128, según Binance.
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