Tragedia ferroviaria en España: al menos 30 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

La colisión involucró a dos trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Los equipos de emergencia trabajan en la zona mientras se investigan las causas del accidente.

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos . El impacto hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano.

El accidente ocurrió a las 8:54, en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió desde atrás a una formación de Iryo que se encontraría detenida . Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y transportaban, en conjunto, a 544 pasajeros.

La formación de Renfe, identificada como AVE 2080, había partido de Madrid a las 8:04 y trasladaba a 397 personas. Por su parte, el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros, entre ellos un bebé. Tras la colisión, los dos últimos vagones de esta última formación cayeron por un terraplén , mientras otros coches descarrilaron.

La magnitud del siniestro movilizó a los servicios de emergencia, que desplegaron equipos de rescate y personal sanitario para asistir a los pasajeros. Las autoridades confirmaron al menos 30 víctimas fatales y decenas de heridos, aunque la situación continuaba en desarrollo y las cifras podían modificarse a medida que avanzaran las tareas de asistencia.

El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, describió las características de la zona donde ocurrió el choque: “Es la zona de los montes de Toledo, una zona de bosque mediterráneo”, explicó sobre el área cercana a Urda.

El accidente se produjo nueve meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde murieron 46 personas. La sucesión de ambos episodios volvió a poner bajo atención la seguridad del sistema ferroviario español.

Investigan una posible falla humana

Las primeras hipótesis sobre las causas del choque apuntan a un posible error del operador de la formación de Renfe, que habría recibido o ejecutado una indicación equivocada debido a un desperfecto en el sistema principal de señalización. Por el momento, esa posibilidad forma parte de las líneas iniciales de investigación y no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Las condiciones meteorológicas, en tanto, no serían un factor determinante. Según la plataforma digital Meteored, no se registraban condiciones climáticas adversas en la zona al momento del accidente: “No hay niebla, ni ha llovido recientemente, ni hace viento… Está totalmente descartada la meteorología”, señaló el medio especializado.

Antonio Jiménez Barca - El País

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió con la señalización ferroviaria y establecer las responsabilidades correspondientes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó a través de la red social X que se está intentando reunir “toda la información posible” sobre el siniestro.

Pedro Sánchez suspendió su agenda tras la tragedia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir la evolución del accidente y expresó su preocupación por las víctimas y sus familiares: “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Además, señaló que los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las distintas administraciones involucradas.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas.Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

“Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó Sánchez.

En paralelo, Renfe informó que la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía permanecía interrumpida. La suspensión afectó a los servicios que conectan la capital española con distintos destinos del sur del país, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las primeras actuaciones para esclarecer las causas de la tragedia.

La Casa Real: "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente"

La Casa Real española manifestó su conmoción por el choque de trenes ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos. A través de un mensaje publicado en la red social X, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y envió su apoyo a quienes resultaron heridos.

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas.Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias", señaló el comunicado.