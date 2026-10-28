Wall Street: el Dow Jones y el S&P 500 inician en alza una rueda clave para las tasas

La Fed, el Banco Central Europeo y la autoridad monetaria de Japón anunciarán esta semana sus decisiones de política monetaria y marcarán el pulso de los mercados financieros.

Los índices de Wall Street operan con disparidad y el dólar se mantiene estable en máximos de dos semanas.

En una jornada clave para las tasas de interés a nivel global, los principales índices de Wall Street operan con mayoría de subas , mientras el dólar se mantiene estable en máximos de dos semanas y el oro retrocede. Previamente, las bolsas asiáticas cerraron con fuertes ganancias, impulsadas por las empresas de semiconductores.

En la bolsa de Nueva York, el Dow Jones y el S&P500 avanzan 0,3% y 0,1%, respectivamente. Por el contrario, el Nasdaq desciende 0,1%.

La semana está repleta de decisiones de política monetaria por parte de los bancos centrales de todo el mundo, mientras las autoridades sopesan la trayectoria futura de ‌las tasas de interés en un contexto de presiones sobre los precios debido al conflicto en Medio Oriente y al aumento vertiginoso de los costos de la deuda soberana .

Para este miércoles, los operadores no esperan cambios en las tasas de interés de la Fed después de que, en las últimas semanas, una serie de responsables de la institución hayan señalado la necesidad de esperar y observar si aparecen más indicios de presiones persistentes sobre los precios.

Sin embargo, estiman que hay un 77% de probabilidades de que el banco central suba las tasas al menos 25 puntos básicos en diciembre , según la herramienta FedWatch del CME Group.

El dólar, en máximos de dos semanas a nivel global

En este contexto, el índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis divisas, cotizaba en un máximo de dos semanas de 102,39. Por su parte, el rendimiento de los bonos ‌del Tesoro de EEUU a 10 años subía 1,2 puntos básicos, al 5,01%.

Por otra parte, también se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón anuncien sus decisiones el jueves y el viernes, ‌respectivamente, y se prevé que ambas autoridades monetarias mantengan las tasas sin cambios.

En paralelo, el mercado espera que el ministro de ‌Hacienda británico, John Healey, detalle durante esta jornada el gasto público para el próximo año. En ese marco, la libra cedía un 0,2% a u$s1,328 y perdía un 0,2% frente al euro, luego de anotar un récord en 17 meses frente a la moneda europea.

Contra el dólar, el euro ‌cotizaba estable en u$s1,1126, muy cerca del mínimo de mayo de 2025 que alcanzó a principios de este mes.

Fuerte suba de la Bolsa de Seúl

Las bolsas asiáticas registraron este miércoles importantes subidas, especialmente la de Seúl, gracias al repunte de las acciones relacionadas con los semiconductores y unos sólidos resultados del gigante surcoreano SK hynix.

En Japón, el índice de referencia Nikkei avanzó un 1,1% hasta los 63.946 puntos, impulsado por el buen desempeño de los chips a raíz del repunte del sector de la inteligencia artificial en Wall Street.

La tendencia se acentuó en Seúl, donde el Kospi se disparó un 6,3% hasta las 5.992 unidades, empujado por los titanes SK hynix (+8,87%) y Samsung Electronics (+8,33%).

SK hynix reportó el miércoles una utilidad neta que aumentó un 216% interanual en el tercer trimestre gracias a la demanda explosiva de sus chips avanzados para IA y a pesar de las limitaciones en la capacidad de producción.

Esto tranquiliza a los inversionistas preocupados por las turbulencias que ha sufrido la acción del gigante, en un contexto de inquietudes sobre la solidez de la demanda relacionada con la IA.