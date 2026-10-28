La UIA recibirá a Luis Caputo en su principal encuentro del año y pide acelerar la baja de impuestos

La presencia del ministro de Economía en el principal encuentro anual de los industriales representa una distensión en un vínculo que a lo largo del 2026 estuvo distante. La tecnología y el impacto en la producción.

Silvio Zurzolo es el tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el presidente de la 32ª Conferencia Industrial , que va a tener lugar el próximo 3 de noviembre en el Golden Center de Parque Norte . En diálogo con Ámbito , planteó la necesidad de acelerar la baja de impuestos para aliviar los costos de la producción . “Me gustaría que la rebaja se haga de forma más rápida. Claramente no es lo que va a suceder. Lo importante es empezar a hacerlo”, sostuvo.

El empresario anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó su presencia en la apertura del evento , en tanto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá a su cargo el cierre . Además de paneles de gobernadores, el economista Esteban Domecq ofrecerá un diagnóstico macro de la economía local.

Zurzolo también considera que la tecnología no va a poder reemplazar a las personas , aunque advierte que las empresas van a necesitar recursos humanos bien formados para poder manejarse en los nuevos entornos. Será uno de los ejes del encuentro.

Silvio Zurzolo: Va a estar Caputo y va a estar Santilli. También Jorge Macri, obviamente, por ser el jefe de Gobierno de la Ciudad. Van a estar los gobernadores de San Juan, Mendoza, Córdoba, Catamarca y Santa Fe. Por otro lado, va a haber un panel más que tiene que ver con empresas pymes: va a haber una textil, alguien que hable de producción de cine y del campo, una metalúrgica y una empresa de alimentos. Va a estar Esteban Domecq, hablando un poquito de economía, y Carlos Saavedra, que es presidente del departamento público tributario, hablando del tema tributario. Para el tema de tecnología va a estar Mariano Sigman, que es un neurocientífico muy interesante, y la CEO de Google en Argentina.

P.: ¿Cómo esperan a Luis Caputo?

S. Z.: Es importante siempre tener diálogo. Nosotros siempre tratamos de llevar propuestas. Estamos convencidos de que tenemos que aliviar esa mochila argentina que hace que la producción no sea como queremos. Me parece que es importante que este país realmente logre acuerdos entre empresarios, trabajadores y este Gobierno, y hagamos políticas de Estado de una vez por todas para que, más allá del gobierno de turno, podamos saber cuándo invertimos y tener la certidumbre de que no va a pasar nada extraño.





Silvio Zurzolo.

P.: ¿Cómo están viendo los proyectos del RIGI y el desarrollo de proveedores locales?

S.Z.: Yo creo que es un gran desafío. Deberíamos entender que la pyme argentina tiene que ser parte de esta cadena de valor y que tenemos que darle la oportunidad de participar, porque claramente Argentina ha demostrado con su talento que está a la altura de las circunstancias y puede competir con cualquier empresa del mundo.

P.: ¿Cómo podría funcionar la IA para la industria, teniendo en cuenta que en una línea de producción se requiere la presencia de personas?

S.Z.: La tecnología puede reemplazar tareas, pero siempre es el ser humano el que tiene las últimas decisiones. En el mundo, durante más de 3.000 años, lo que se intentó fue buscar respuestas. Lo que vamos a tener ahora son respuestas en abundancia y lo que necesitamos es saber generar las preguntas pertinentes. Y en eso creo que Argentina tiene capacidad y tiene talento para hacerlo. Es un puente entre los recursos que tenemos y el desarrollo. Esta es la fortaleza. Esa experiencia acumulada que tiene hoy un humano es la que debería estar en el centro de esta transformación que estamos viviendo.

P.: ¿La inteligencia artificial no puede reemplazar a un ser humano, por lo menos?

S.Z.: Tal vez un robot puede reemplazar a una persona en una tarea cotidiana. Recuerdo que en la película Charlie y la fábrica de chocolate al papá lo despiden de su empresa porque la tarea que él hacía, que era tapar los dentífricos a mano, la empezó a hacer un robot. Pero después, con el tiempo, lo tuvieron que volver a tomar porque necesitaban a alguien que supiera arreglar ese robot, que supiera configurar la línea productiva; o sea, lo que se reemplazó fue la tarea. El problema es cuando el recurso humano que tenés no está capacitado para cumplir otra tarea. Y ahí es donde creo que tenemos que entender que son importantísimas la educación y la formación. Yo hablo mucho de formación situada, una formación en el lugar.

P.: En cuestión de impuestos, este año se ha puesto en agenda la necesidad de reducir la presión fiscal. ¿Cómo ven el futuro?

S.Z.: Siempre hay algo para decir, aunque todos estamos de acuerdo en que somos los “número uno” en impuestos, tanto locales como provinciales y nacionales. En eso no hay discusión. Tenemos un informe que lo demuestra con números concretos. La verdad es que a mí me gustaría que la rebaja se hiciera de forma más rápida. Claramente no es lo que va a suceder. Lo importante es empezar a hacerlo. Hay algunas propuestas, inclusive nuestras, desde la provincia de Buenos Aires, con Ingresos Brutos. A nivel nacional y provincial sería urgente. A nivel municipal sería injusto meterlos a todos en la misma bolsa, ya que hay intendentes que realmente lo están haciendo bien, pero hay muchos que no y que lo que generan siempre son nuevas tasas que van al bolsillo de la gente.

P.: ¿Qué esperan en materia de energía para este encuentro, teniendo en cuenta la suba de precios que tuvieron las empresas del norte?

S.Z.: Por eso están los gobernadores del norte, para hablar del tema, que para nosotros es importantísimo, entendiendo que estamos en un país donde ya tenemos Vaca Muerta. Deberíamos tener recursos y generar oportunidades. Además de llegar al hogar, hay que impulsar nuevas plantas y fortalecer regiones del norte. Hay que armar una política energética y un plan productivo para conectar los recursos que tenemos con la industria.