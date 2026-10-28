Desde EEUU, Flávio Bolsonaro afirmó que es el "presidente electo" de Brasil y agradeció a Javier Milei y a Donald Trump

En una declaración dirigida al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, el excandidato presidencial cuestionó a la Corte Suprema y al Tribunal Superior Electoral, denunció un presunto fraude en los comicios de 2022 y agradeció al presidente argentino Javier Milei y a Donald Trump por su respaldo.

Flávio Bolsonaro agradeció a Milei y a Trump en una declaración política difundida desde EEUU, donde aseguró que continuará su lucha por la democracia en Brasil y se presentó como el presidente electo del país.

Flávio Bolsonaro se reivindicó como “el verdadero presidente electo de Brasil”, denunció un supuesto fraude electoral y acusó a la Justicia de su país de impulsar una persecución política en su contra. En una declaración difundida este miércoles desde Estados Unidos, a donde llegó después de abandonar Brasil, el senador anunció que continuará su actividad política desde el exterior y agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump por los servicios prestados durante la huída.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, afirmó al comienzo del documento. En otro pasaje, sostuvo: “Soy el presidente electo y los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”.

Las afirmaciones se producen después de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Flávio Bolsonaro fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente cuestionó el resultado de los comicios y acusó a las autoridades electorales de cometer irregularidades, aunque en su declaración no presentó pruebas que acrediten sus denuncias.

La salida de Brasil y su llegada a Miami se produjeron en medio de cuestionamientos judiciales. Según las informaciones difundidas sobre el caso, el senador había recibido una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro sostiene que es víctima de una persecución política y niega haber cometido delitos.

Uno de los primeros pasajes de la carta estuvo dedicado a Milei, a quien Flávio Bolsonaro agradeció por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”. También expresó su reconocimiento a Trump y al pueblo estadounidense por recibirlo.

“Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país”, escribió sobre Estados Unidos. En la misma declaración, calificó al presidente norteamericano como “un gran defensor de la libertad de expresión”.

El agradecimiento a Milei adquiere relevancia por el recorrido que realizó para llegar a Estados Unidos. Bolsonaro salió de Brasil a través de la frontera con la Argentina y tomó un avión privado rumbo a Miami, con una escala en Ecuador, según las reconstrucciones periodísticas de su viaje.

El dirigente justificó su salida de Brasil por la persecución política que, según denunció, afecta a su familia y a sus aliados. “No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente adónde conduce esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la persecución comenzó con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a “miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses”. Según su interpretación, el objetivo es “silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil”.

“Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil; me fui por Brasil”, enfatizó. En el mismo mensaje, explicó que decidió trasladarse a Estados Unidos con su familia porque no está dispuesto a someterla a lo que considera una persecución política. “Traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo”, señaló.

Bolsonaro también cuestionó a la Justicia brasileña y aseguró que no existe una orden de detención en su contra. “Lo que existe es una caza de brujas por motivos políticos”, afirmó. En su declaración, describió una supuesta estrategia que podría incluir la incautación del pasaporte, el uso de una tobillera electrónica, la censura, el arresto domiciliario y una eventual condena política.

Se reivindicó como “presidente electo” y anunció que liderará la oposición desde EEUU

En uno de los pasajes más contundentes de su declaración, Flávio Bolsonaro se presentó como “el presidente electo” de Brasil y acusó a sus adversarios de haberle robado las elecciones. “Los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, afirmó.

El senador cuestionó el resultado de los comicios y apuntó contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF). Entre otras denuncias, sostuvo que hubo irregularidades en el horario de votación y abusos de poder político y económico durante la campaña. También reclamó la anulación de la fórmula integrada por Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin.

En su mensaje, Flávio Bolsonaro aseguró que continuará su actividad política desde Estados Unidos y que asumirá la conducción de la oposición. “Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”, les dijo a los senadores, diputados y gobernadores que, según afirmó, ayudó a elegir.

El dirigente también pidió a las instituciones brasileñas que restablezcan el equilibrio entre los poderes del Estado y reclamó a la comunidad internacional que no normalice la situación política de su país.

A sus seguidores, en tanto, les prometió que continuará la disputa política desde el exterior. “No estamos derrotados ni estamos solos”, afirmó, antes de definir su objetivo como una lucha por “la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil”.