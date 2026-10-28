SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de octubre 2026 - 20:20

Convocan a un paro nacional docente por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy

La medida de fuerza será este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia por la docente rural hallada sin vida en Corrientes. Los gremios también exigen que se esclarezca el caso y se determinen las responsabilidades.

CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por el femicidio de Nancy Godoy.

CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por el femicidio de Nancy Godoy.

CTERA

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Te puede interesar

Otras noticias