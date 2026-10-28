Convocan a un paro nacional docente por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy + Agregar ámbito en









La medida de fuerza será este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia por la docente rural hallada sin vida en Corrientes. Los gremios también exigen que se esclarezca el caso y se determinen las responsabilidades.

CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre en reclamo de justicia por el femicidio de Nancy Godoy. CTERA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó este miércoles a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y motivó reclamos sindicales para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.

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Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

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