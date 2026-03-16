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16 de marzo 2026 - 09:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica en $1.400, mientras que el tipo de cambio oficial minorista cotiza en torno a $1.415 y el dólar MEP se negocia cerca de $1.424. En paralelo, el riesgo país ronda los 580 puntos básicos, en un contexto de mayor cautela en los mercados ante el impacto geopolítico de la guerra en Medio Oriente.

En el plano local, este lunes se conocerá el resultado fiscal de febrero, mientras continúan las repercusiones políticas tras el evento “Argentina Week”. En el frente internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existen negociaciones en curso con Irán que podrían abrir la puerta a una posible tregua en el conflicto.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 16 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.415,85 para la venta.

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