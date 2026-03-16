Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de marzo

El dólar mayorista se ubica en $1.400, mientras que el tipo de cambio oficial minorista cotiza en torno a $1.415 y el dólar MEP se negocia cerca de $1.424. En paralelo, el riesgo país ronda los 580 puntos básicos, en un contexto de mayor cautela en los mercados ante el impacto geopolítico de la guerra en Medio Oriente.