Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 16 de marzo

El dólar mayorista se ubica en $1.400, mientras que el tipo de cambio oficial minorista cotiza en torno a $1.415 y el dólar MEP se negocia cerca de $1.424. En paralelo, el riesgo país ronda los 580 puntos básicos, en un contexto de mayor cautela en los mercados ante el impacto geopolítico de la guerra en Medio Oriente.
Las esquirlas de una guerra (todavía) breve
Por José Siaba Serrate
El shock petrolero dejó de ser solo una amenaza en ciernes, al iniciarse la tercer semana de conflicto armado en Medio Oriente. Las esquirlas ya se sienten en los mercados y la economía.
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