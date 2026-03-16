Los bonos argentinos repuntan tras bajas iniciales y una acción en Wall Street se derrumba 10%

Los títulos de deuda argentina operan con leves pérdidas pese al mejor clima internacional. En acciones, los ADRs muestran mayoría de subas lideradas por Mercado Libre y bancos argentinos pero una acción se convierte en la protagonista de la jornada.

Los bonos en dólares suben tras bajas iniciales , lideradas por los Globales este lunes 16 de marzo, y se ponen en línea con los mercados emergentes. El movimiento se da en un contexto de mejora del clima global, impulsado por las señales de posible negociación con Irán mencionadas por Donald Trump durante el fin de semana.}

Los bonos en dólares suben levemente hasta 1% y se recuperan tras pérdidas iniciales, encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (0,4%), Global 2035 (0,4%) y el Bonar 2041 (0,3%). En tanto, cede levemente el Bonar 2029 0,2%. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 583 puntos básicos.

La ‌retracción de liquidez y el impacto sobre el riesgo país dominaban la escena, lo que redoblaba la cobertura de inversores en activos sólidos, frente a una semana en la que se conocerán diferentes indicadores de la macroeconomía.

"Argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica orientado a reducir la vulnerabilidad externa y reactivar la inversión privada mediante el fortalecimiento del ahorro interno", sostuvo Víctor Cantori, titular de Bursátil X Inversiones.

"Sin embargo, el escenario ‌base podría verse condicionado por factores externos. Una eventual escalada del conflicto en Irán podría impulsar al alza el precio internacional del petróleo, generando presiones inflacionarias globales, mayor volatilidad financiera y potenciales impactos sobre el comercio exterior argentino", agregó.

"Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio el ‌peso viene teniendo gran resiliencia, mostrando las bondades del mayor orden macro (...) Hay un superávit primario del 1,7% del PBI", remarcó Roberto Geretto, analista de Adcap, quien resaltó que "el shock petrolero va pegar más que nada por el lado de la inflación"

S&P Merval y ADRs

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 0,3% en sus primeras anotaciones como rezago de compras de oportunidad, luego de ceder un 4,62% en las anteriores dos ruedas ante un generalizado desarme de carteras.

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, operan con pérdidas pese a leves subas al inicio de la jornada, y caen hasta 10% de la mano de Bioceres, seguido de YPF (-2,16%), Transportadora Gas del Sur (-1,56%) y Central Puerto (-1,5%).