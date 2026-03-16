Mercados en alerta por la guerra: el petróleo se mantiene arriba de u$s100 y las bolsas operan con debilidad + Seguir en









Las preocupaciones por el suministro global de energía no aminoran. La suba del crudo deteriora las expectativas económicas. Los inversores esperan novedades.

Los inversores siguen con preocupación la provisión y el precio del petróleo. Gemini IA

Los mercados del mundo siguen con incertidumbre las novedades de la guerra en Medio Oriente. La preocupación acerca de las trabas al suministro global de energía no aflojan y eso mantiene la cotización del petróleo por sobre los u$s100 para el barril de Brent. Las principales bolsas de Asia operan a la baja, mientras que Europa y los futuros de Wall Street exhiben un leve rebote.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El petróleo avanza nuevamente este lunes. La variedad europea Brent sube 0,4% hasta los u$s103,50 por barril. Ya el viernes había vuelto a cerrar por encima de los u$s100. En cambio, el crudo estadounidense WTI cede 0,4% a u$s96,50. Durante la madrugada del lunes llegó a superar los u$s100 por un breve lapso, pero luego recortó el avance.

Ambos contratos se han disparado más de un 40% este mes, alcanzando su nivel más alto desde 2022, después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán provocaran que Teherán detuviera el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el transporte de energía, estrangulando una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL.

La guerra en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según declaró el jueves la Agencia Internacional de Energía, ya que los principales productores de petróleo, como Arabia Saudí, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, han reducido su producción desde el inicio del conflicto.

Wall Street El mercado estará atento a la reunión de la Fed esta semana. Robb Miller Las bolsas operan con debilidad Mientras tanto, los mercados bursátiles más importantes del mundo operan con debilidad. En Asia, el Nikkei japonés baja 0,1% y la bolsa de Shanghái bajó 0,26%. Hong Kong, a contramano, trepa 1,45%.

En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 avanza 0,12%. También suben el DAX alemán (0,3%) y el CAC francés (0,03%). Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,39%. Mientras tanto, los futuros de los principales índices de Wall Street suben en el premarket y apuntan a una rueda de rebotes. El S&P 500 aumenta 0,70%; el Nasdaq, 0,84%; y el Dow Jones, 0,51%. En el plano macroeconómico, hoy se conocerán los datos de producción industrial de EEUU correspondientes a febrero. Por su parte, y más allá de los riesgos en Medio Oriente, la Reserva Federal (Fed) se reunirá esta semana, y se espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios. "Los mercados se centrarán en las posibles revisiones de las perspectivas económicas de la Fed y su 'gráfico de puntos' (dot plot), que podrían influir en el sentimiento de los inversores en bolsa estadounidenses", explicaron desde HSB en su informe diario.