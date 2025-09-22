SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de septiembre 2025 - 21:31

Javier Milei partió rumbo a EEUU para reunirse con Donald Trump y participar de la Asamblea de la ONU

El Presidente verá a su par estadounidense tras su discurso en la Asamblea General. Se espera apoyo político y negociaciones económicas con Washington.

El mandatario argentino arribará a la ciudad en la mañana del martes, tras posponer su partida desde Buenos Aires, inicialmente prevista para el domingo por la noche.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Según la agenda oficial, a las 10.45 Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU, y dos horas después tendrá lugar la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Durante el encuentro, se espera que el presidente estadounidense ratifique su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

La Casa Blanca valora a la Argentina como socio clave en la región, en medio de las tensiones de Washington con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre ambos mandatarios refuerza esa disposición de cooperación.

Encuentro Milei-Georgieva

Tras su cita con Trump, Milei mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, titular del FMI, que recientemente manifestó su respaldo a la Argentina tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. También participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

Por la noche, el mandatario asistirá a una recepción ofrecida por Trump a los presidentes presentes en la ONU. El miércoles a las 12.45 será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, y a las 19.55 recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

