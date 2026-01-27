¿Giro en la política monetaria?: la city mide los últimos movimientos del BCRA con impacto en tasas y liquidez

Desde que el Banco Central inició la compra sistemática de reservas, comenzó a esterilizar los pesos para evitar que la liquidez disponible presione sobre el dólar. Sin embargo, esta dinámica comenzó a mostrar señales de cambio.

La remonetización de la economía dependerá de la demanda de dinero , estableció en el actual contexto el equipo económico como hipótesis de trabajo. En efecto, tras el anuncio del plan de compra de reservas del Banco Central , durante la mayor parte de enero, la autoridad monetaria esterilizó esos pesos y sostuvo un esquema de iliquidez en la plaza .

Sin embargo, esta dinámica comenzó a mostrar señales de cambio: desde el 19 de enero , la Base Monetaria creció en torno a un billón de pesos y, combinada con un factor estacional que empieza a perder presión , en la city, algunos advierten que podrían relajarse gradualmente las condiciones actuales , mientras que otros sostienen que el sesgo contractivo aún se mantiene .

Según Aurum Valores , desde el martes 13 , el Banco Central dejó de esterilizar las compras que realiza en el mercado. Desde ese día hasta el 19 de enero , la Base Monetaria creció un billón de pesos . Este movimiento supone una “remonetización de la economía” y ayuda a “descomprimir el mercado de tasas” . Además, explicaron: “ya empieza a bajar la demanda estacional, por lo que deberíamos ver menos estrés monetario, con tasas menos volátiles y posiblemente a la baja” .

Desde el mismo informe, sin embargo, sostienen que aún no se observa un relajamiento pleno del mercado , lo que puede evidenciarse al analizar el stock de otros pasivos (dinero excedente de los bancos prestado al BCRA), aunque estiman que podría comenzar a verse en los próximos días .

A fin de mes vencen $9,5 billones , de los cuales $7,5 billones están en manos de privados (bancos, fondos e inversores) y, justamente, para que el rollover sea elevado , los bancos y fondos deben contar con liquidez suficiente .

Cabe remarcar que, desde comienzos de enero hasta el 12, el BCRA esterilizó la totalidad de los montos comprados. “Si se depura el efecto expansivo por operaciones con bonos que ejecutó el BCRA el 6 de enero, con el objetivo de compensar el retiro de fondos del Tesoro del sistema financiero para comprar los dólares destinados a pagar bonos, el Central absorbió unos $340.000 millones (frente a una expansión por compras de $400.000 millones)”, detalló Aurum.

Sin embargo, el economista Amílcar Collante señaló, en diálogo con Ámbito, que si bien existe una inyección de pesos por más de un billón producto de las compras de dólares, hay otro factor contractivo que compensa parcialmente esa expansión: el accionar del Tesoro.

Al no tener acceso al mercado de deuda, el Tesoro paga obligaciones en dólares utilizando los pesos depositados en la cuenta 2020 del BCRA, “lo que implica una restricción de liquidez importante”, explicó.

En ese marco, para Collante conviven fuerzas contrapuestas sobre la liquidez. Mientras las compras de dólares del BCRA tienen un efecto expansivo, el accionar del Tesoro opera en sentido contractivo. Para fondear su cuenta en el Central, el Tesoro debe desarmar posiciones en bancos comerciales y transferir esos fondos al BCRA, lo que implica retirar depósitos del sistema financiero.

No es un dato menor: esos depósitos suelen tener préstamos asociados, por lo que su desarme reduce la liquidez bancaria y tensiona las condiciones financieras.

Este mismo punto fue señalado a Ámbito por el economista Federico Glustein. “El Tesoro tiene depositados en el BCRA apenas $2,3 billones, por lo que necesita una inyección de liquidez para continuar adquiriendo divisas y afrontar las obligaciones del mes, antes de llegar a febrero, cuando la demanda de circulante es menor”, detalló.

Liquidez y tasas: qué puede suceder en el corto plazo

Con tasas que llegaron a tocar el 50%, para Glustein “es necesario realizar un pequeño ajuste en la política monetaria y permitir cierta emisión para continuar con las compras de moneda extranjera, a pesar de la estrategia de emisión negativa y esterilización vía Lelink observada en las últimas semanas”.

Todo esto ocurre, advirtió, en un contexto en el cual los bancos no colocan sus tenencias de pesos en instrumentos a tasa por necesidad de liquidez, lo que provoca que los pasivos remunerados del BCRA caigan a niveles mínimos. “Creo que esta decisión es transitoria y se utilizará solo durante enero, en función de la dinámica de tasas y de la oferta de dólares de fin de mes y febrero”, agregó.

Desde Wise Capital señalaron que “el programa de acumulación de reservas del Banco Central sigue avanzando con éxito”: a la fecha, acumula u$s978 millones. En la semana, el foco estará puesto en la licitación del Tesoro, que debe enfrentar vencimientos por unos $9,4 billones, en un contexto donde el objetivo es descomprimir tasas y lograr un alto nivel de rollover para despejar el cierre del mes.