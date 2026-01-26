El dólar profundizó su debilidad global y se hundió a mínimos de cuatro meses

El dólar estadounidense cayó fuerte frente a las principales monedas, en un contexto de mayor volatilidad global y fuerte suba de los metales preciosos, con el oro marcando nuevos récords.

El índice de la divisa cayó este lunes 0,6% hasta 96,87 unidades, su nivel más bajo desde septiembre de 2025.

El índice del dólar estadounidense cerró por debajo de las 97 unidades , marcando su nivel más bajo en más de cuatro meses y quedando a un paso de su mínimo en casi cuatro años . En paralelo, los futuros del oro y la plata registraron fuertes subas , en un contexto de mayor búsqueda de cobertura.

Lo llamativo es que el dólar estadounidense se debilitó frente a casi todas las monedas principales del mundo. El índice de la divisa cayó este lunes 0,6% hasta 96,87 unidades , su nivel más bajo desde septiembre de 2025 .

La semana pasada , el retroceso del dólar estuvo vinculado a amenazas arancelarias de Estados Unidos relacionadas con Groenlandia , que llevaron a algunos inversores a reducir exposición. Esta vez , el movimiento estuvo impulsado por el fuerte salto del yen japonés , ante las expectativas de una eventual intervención coordinada de funcionarios de Japón y Estados Unidos para apuntalar la moneda nipona.

El escenario abre la puerta a nuevas oscilaciones en los mercados financieros en los próximos días.

En este contexto, la Reserva Federal anunciará el miércoles su última decisión de política monetaria . El organismo viene recortando la tasa de interés de referencia y señaló que podrían producirse nuevos recortes en 2026 , con el objetivo de sostener el mercado laboral e impulsar la actividad económica .

Sin embargo, la mayoría de los economistas espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios, dado que la inflación continúa por encima del objetivo del 2% y una baja adicional podría reavivar las presiones inflacionarias. Más allá de la decisión, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras el anuncio, podrían marcar el pulso de los mercados de acciones y bonos.

En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió de 4,24% a 4,21%, reflejando una mayor demanda por activos de renta fija.

Récords en los metales preciosos: el oro supera los u$s5.100 y se afianza como refugio

Los precios del oro extendieron su rally y superaron los u$s5.100 por onza, impulsados por la búsqueda de cobertura de bancos centrales e inversores frente a la volatilidad financiera y los riesgos geopolíticos asociados a las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El oro al contado subió 2,3% hasta u$s5.096,60, tras marcar un máximo histórico de u$s5.110,50. El metal acumuló una ganancia del 64% en 2025, su mayor suba anual desde 1979, sostenida por compras de bancos centrales, flujos hacia ETF y una política monetaria más laxa en EE.UU.

Según Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, la incertidumbre que genera Trump sigue siendo el principal motor del rally, en un contexto de creciente demanda defensiva. El clima se tensó aún más luego de que el mandatario advirtiera sobre un arancel del 100% a Canadá si avanza en un acuerdo comercial con China.

Los analistas consideran que el oro aún tiene margen para subir, con proyecciones que lo ubican cerca de los u$s6.000 por onza.

El movimiento se replicó en el resto de los metales. La plata alcanzó un récord de u$s112,18, tras superar los u$s100 por primera vez, mientras que el platino subió 3,7% hasta u$s2.870,65 y el paladio avanzó 6,2% a u$s2.133,75, su nivel más alto desde 2022.