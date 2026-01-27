Salarios: el Gobierno dispuso nuevo aumento para las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales

El Gobierno confirmó un incremento en los salarios del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales , a través de una resolución conjunta publicada este martes en el Boletín Oficial . La medida se enmarca en la política de actualización de haberes aplicada al conjunto de los empleados estatales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026 , que lleva las firmas del Ministerio de Economía , a cargo de Luis Caputo , y del Ministerio de Defensa , encabezado por Carlos Presti . Según se detalló en la norma, los nuevos montos surgen del análisis de la situación escalafonaria y de los criterios salariales vigentes para la Administración Pública Nacional .

En el Anexo I de la resolución se establecieron los valores correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas , con haberes que varían según jerarquía.

Entre los rangos más altos, los Tenientes Generales, Almirantes y Brigadieres Generales percibirán $2.866.115, mientras que los Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores cobrarán $2.555.944. En los escalones inferiores, los Voluntarios y Marineros de segunda tendrán un haber mensual de $622.720.

Por su parte, el Anexo II fijó las nuevas escalas para la Policía de Establecimientos Navales , donde los Comisarios Inspectores pasarán a percibir $883.514, y los Agentes de Segunda , $343.686, entre otros valores definidos según categoría.

La normativa precisó que la elaboración de los nuevos haberes contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que participó en la evaluación y determinación de los montos.

Este ajuste salarial se suma a otras medidas recientes adoptadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas el aumento del 2% para los trabajadores estatales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el pago de una suma fija de $50.000, dispuestos mediante el Decreto 37/2026, en el marco del acuerdo alcanzado con los gremios en la Comisión Negociadora Sectorial.

Nuevas designaciones en las FFAA

El Gobierno oficializó la designación de las principales autoridades militares. De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue designado como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que el general de brigada Héctor César Tornero asumirá como Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto.

En paralelo, el recambio alcanzó a las jefaturas de fuerza. El vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y el general de división Oscar Santiago Zarich quedó al frente del Estado Mayor General del Ejército, según lo establecen los decretos correspondientes.

Las designaciones se produjeron tras la asunción de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, y responden a las atribuciones que la Constitución Nacional, en su artículo 99, otorga al Presidente, así como a lo previsto en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554.