Deuda en pesos: Economía reveló los instrumentos con los que intentará renovar unos $9,4 billones

Con un menú diversificado de instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked, el Tesoro buscará este miércoles renovar vencimientos por $9,4 billones, en su mayoría en manos privadas, y cerrar un enero marcado por fuertes compromisos financieros.

La Secretaría de Finanzas anunció este lunes el menú de instrumentos de deuda en pesos con el que intentará renovar vencimientos por unos $9,4 billones en la licitación prevista para el próximo miércoles. Se trata, en su mayor parte, de compromisos en manos de inversores privados , en un mes particularmente exigente para el frente financiero.

Con el objetivo de asegurar un elevado nivel de rollover , el Tesoro pondrá a disposición una canasta de títulos a tasa fija, ajustados por CER, TAMAR y dólar linked , en línea con el esquema utilizado en las últimas subastas.

31/07/26 (X31L6)

30/11/26 (X30N6)

30/06/27 (TZX27)

30/06/28 (TZX28)

TAMAR

31/08/26 (M31G6)

Dólar linked

30/04/26 (D30A6)

Cabe recordar que, durante enero, el Ministerio de Economía ya llevó adelante dos operaciones de canje de instrumentos atados al dólar que vencían este mes por casi $6 billones. La mayor parte de esos títulos volverá a vencer en febrero, lo que mantiene elevada la carga financiera de corto plazo.

En total, el Tesoro debe rollear en enero alrededor de $16 billones en manos de privados. Si se suman las tenencias intraestado, el volumen de vencimientos supera los $30 billones.

Tras los canjes realizados, los vencimientos remanentes se ubican en torno a $9,4 billones, según estimaciones privadas. De ese monto, unos $2,8 billones estarían en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.