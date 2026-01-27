El dólar blue bajó a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 27 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar oficial encadenó su tercera suba al hilo, mientras las tasas de corto plazo llegaron a operar debajo del 20%
El dólar volvió a subir, aunque cerró por debajo de los $ 38
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 27 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.437,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 27 de enero
El dólar CCL opera a $1.516,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 27 de enero
El dólar MEP opera a $1.468,93 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 27 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 27 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.514,19, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 27 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.662, según Binance.
