El dólar anota otra suba moderada y el BCRA extiende su racha compradora

Con más de u$s1.000 millones comprados en el mercado cambiario y reservas en máximos desde 2021, el Banco Central aprovecha un contexto de abundante oferta de divisas, altas tasas y calma estacional en el tipo de cambio oficial.

El Banco Central (BCRA) acumuló más de u$s1.000 millones en compras de divisas en lo que va de enero , en un escenario poco habitual. De hecho, el dólar se mantiene dentro de la banda de flotación , con una calma que también es poco frecuente para el primer mes del año.

En la segunda rueda de la semana, el dólar mayorista cotiza en $1.442,50 , un incremento de $5 respecto al cierre de ayer y ubicándose a 8% del techo de la banda , hoy en $1.558,84 . Por su parte, en el sector minorista el dólar oficial que vende el Banco Nación se ofrece a $1.465, un aumento de $5 contra la rueda previa.

Entre los dólares financieros se observa una tendencia similar. El dólar MEP y el CCL aumentan 0,2% hasta $1.471,16 y $1.519,28, respectivamente. Por su parte, el dólar blue se mantiene en $1.490 de acuerdo al relevamiento que realiza Ámbito en las cuevas de la city, mientras que el dólar cripto opera en $1.514,34, según Bitso .

En el sector del dólar futuro , aún no se registran operaciones de peso, por lo que hay fluctuaciones importantes para los contratos de los próximos meses.

El mercado cambiario atraviesa así un “verano sin sobresaltos” , quebrando la estacionalidad típica de comienzos de año, cuando suele registrarse mayor volatilidad. Las altas tasas de interés , la continuidad de las emisiones de deuda en dólares y las liquidaciones del campo contribuyeron a este escenario de estabilidad y le dieron margen al BCRA para seguir comprando divisas.

“No es un mercado tensionado: hay exceso de oferta frente a la demanda genuina, con precios en baja o estabilizados pese a las compras del Central”, explicó Gustavo Quintana, operador de Cambios PR, al destacar que enero se presenta “diametralmente distinto” a los pronósticos que anticipaban mayor turbulencia.

dollar-7948837_1280 (1) El BCRA sigue con compras "en bloque" Pixabay

De cara a los próximos meses, los analistas coinciden en que la sostenibilidad de la acumulación de reservas dependerá de que se mantenga el flujo de dólares, tanto por el lado de las exportaciones como por el financiamiento privado en moneda extranjera, en un contexto donde el BCRA busca seguir fortaleciendo su balance sin alterar el equilibrio cambiario.

La acumulación de reservas se prolonga

Gracias a estas intervenciones, las reservas internacionales brutas treparon a u$s45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, reforzando la posición de la autoridad monetaria y aportando mayor previsibilidad al esquema cambiario.

La dinámica se explica por un exceso de oferta de dólares que permitió al BCRA acumular dólares sin generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio. La liquidación del sector agroexportador, junto con la colocación de deuda corporativa en moneda extranjera, ampliaron el flujo de divisas hacia el mercado oficial, habilitando una estrategia de acumulación de reservas consistente.

Además de las compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Central recurrió a operaciones “en bloque” con empresas e instituciones, una herramienta que le permite adquirir dólares por fuera del mercado mayorista y evitar distorsiones en la operatoria diaria. Todo esto ocurre bajo el régimen de bandas cambiarias, donde la autoridad monetaria participa activamente para fortalecer su stock de reservas.