Mientras Bitcoin se estanca en u$s87.000, un indicador clave alerta sobre una inminente caída de la moneda

La principal criptodivisa enfrenta un período de incertidumbre geopolítica, que contribuye a la presión vendedora de sus tenedores.

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) se estanca en u$s87.921,07 , y frena definitivamente su rally alcista hacia los u$s100.000 a principios de enero.

Ethereum (ETH) se encuentra en u$s2.910, y sube 0,7%. Las altcoins siguen esta tendencia, lideradas por Solana (Sol), con un crecimiento del 1,4%, y BNB, con 0,9%.

Mientras Bitcoin lucha por sostenerse alrededor de los u$s90.000, un indicador clave de rentabilidad regresa a los niveles que se observaron por última vez durante una de las tendencias bajistas más impactantes en la historia del mercado.

Se trata del beneficio y pérdida neto realizado , que rastrea el equilibrio entre las ganancias y pérdidas realizadas en la red de Bitcoin según el costo base en cadena .

Según datos del analista de CryptoQuant Adler AM, cayó aproximadamente un 97% tras alcanzar su reciente máximo y ahora se aproxima a niveles cercanos a cero . La situación es similar a la observada en junio de 2022, antes de que la principal criptodivisa cayera de unos u$s30.000 a casi u$s16.000.

Adler señaló que la lectura actual de cero no debe interpretarse como una señal alcista de reversión, sino como una pausa en la que la presión de venta de quienes toman ganancias se agotó en gran medida, aunque la nueva demanda no ha intervenido.

La presión macroeconómica también contribuyó al malestar, luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% a cualquier producto canadiense en caso de que Ottawa fortalezca las relaciones comerciales con China. Al mismo tiempo, surgieron nuevos rumores de un posible shutdown del gobierno estadounidense. Este movimiento desencadenó más de u$s320 millones en liquidaciones de posiciones largas apalancadas en cuestión de horas.