El dólar blue escaló $125 en septiembre, amplió brecha con el oficial, aunque cerró debajo del MEP y CCL

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en los $1.435 este martes 30 de septiembre.

El dólar blue escaló $125 (+9,5%) en septiembre , en un contexto de crecientes expectativas de devaluación que afectó a todas las cotizaciones del "billete verde". De este modo, finalizó en una zona intermedia entre el oficial y los financieros.

Este viernes, el informal subió $15, a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, se ubicó casi 5% arriba del oficial mayorista, 3% abajo del MEP y 6% por detrás del CCL .

El fuerte ascenso del mes se dio en medio del revés electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses y las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del actual régimen cambiario de bandas.

Luego de vender u$s1.100 millones en apenas unas jornadas, el Gobierno buscó dar un volantazo en las expectativas a a partir la quita de retenciones y las muestras de apoyo por parte del gobierno de EEUU. Este combo permitió unos días de paz cambiaria, pero la "primavera" parece haber durado poco.

En ese marco, el presidente Javier Milei va a viajar a EEUU el 14 de octubre para precisar detalles de la asistencia monetaria que estaría dispuesta a facilitar la gestión de Donald Trump.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 30 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.380.

Valor del MEP hoy, martes 30 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.492,25 y la brecha con el dólar oficial queda en el 8,1%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 30 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.537,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 11,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.496,71, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.096, según Binance.