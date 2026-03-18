Guerra y mercados: el escenario menos pensado para Donald Trump, Star Trek II

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente analistas, estrategas, bancos y fondos de inversión, y las propias fuerzas armadas no paran de diseñar probables escenarios para el futuro mediato, donde coincidían en uno benévolo, ya descartado a dos semanas del conflicto, y uno extremo, del cierre del estrecho de Ormuz, hoy una realidad. Sin embargo, puede emerger otro, capaz impensado por EEUU, similar a un capítulo de la saga de Star Trek.

Geo-estrategas, analistas de inteligencia, expertos en geopolítica e hidrocarburos debaten sobre los posibles escenarios bélicos y económicos que abrió la guerra en el Golfo Pérsico y sobre todo el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde la mesa de operaciones los “researchs” del banco holandés Rabobank, quizás nostálgicos de la serie Viaje a las estrellas (“Star Trek”), delinearon el escenario menos pensado por Donald Trump cuando lanzó la operación “Epic Fury”. Sobre la base de un análisis del estratega de mercados del banco holandés, Ben Picton , (“The Wrath of Kharg”) relacionado con el ataque de EEUU a la isla de Kharg, el puerto del Golfo Pérsico donde normalmente se carga hasta el 90% de las exportaciones de petróleo iraní en buques cisterna, Michael Every , estratega global del banco pensó en un escenario del tipo Kobayashi Maru en Star Trek II: “The Wrath of Khan” (La ira de Khan).

Para quienes no lo conozcan, en ese capítulo de la saga de Star Trek, la Academia de la Flota Estelar ponía a prueba a sus aspirantes a capitanes de naves espaciales haciéndoles intentar rescatar a la tripulación simulada de un carguero averiado varado en territorio peligroso. Abandonarlos era un fracaso; sin embargo, cada intento de rescatarlos se topaba con un número cada vez mayor de atacantes. Fundamentalmente, este escenario sin salida era una prueba clave del carácter de los aspirantes a oficiales, no de sus tácticas o estrategia.

Sin embargo, en Star Trek II, explica el estratega británico, se cuenta que el Capitán Kirk, en su juventud, encontró una solución ingeniosa al resultado sin salida: reprogramó la computadora para que la victoria fuera posible, ganándose así una mención honorífica por su originalidad. “No me gusta perder”, le dice a un vulcano lógico que ya había fallado la prueba. De hecho, incluso mientras los medios internacionales llaman a esta guerra Operación “Locura Épica”, y recuerdan que los precios del petróleo frente a la oferta física, el fueloil pesado, el combustible para aviones y el diésel están peor, el mercado de futuros sigue ofreciendo energía más barata en pocos meses. Incluso con el “backwardation” (mercado invertido, se da cuando el precio de un contrato de futuros de una materia prima es inferior al precio al contado lo que indica una alta demanda inmediata, escasez de suministro y expectativas de precios más bajos en el futuro) que muestra la actual escasez física, lo que parece sugerir una visión inherente de que no habrá una interrupción a largo plazo en los flujos energéticos de la región: y los activos estadounidenses no se están desplomando más que otros bajo la sugerencia de que esto se deba a una inminente derrota de 1956. ¿O es simplemente la habitual ciencia ficción de la reversión a la media del pensamiento “porque los mercados”? Seamos claros, dice Every: es muy fácil ver cómo las cosas pueden empeorar mucho. Sin embargo, podría decirse que también hay maneras en que las cosas pueden mejorar como resultado.

Por un lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , afirma que a EE.UU. no le preocupa que algunos buques iraníes, chinos e indios hayan logrado atravesar el estrecho de Ormuz. ¿Por qué no les preocuparía? , plantea Every. “Si Irán comienza a permitir el paso a todos excepto a EEUU e Israel, ninguno de los cuales utiliza el estrecho, entonces el bloqueo prácticamente terminaría. Sin embargo, esto sugiere que Irán no debería hacerlo en gran medida.

Pero, por otro lado, la lógica subyacente es que Trump también necesita reprogramar el escenario sin salida mediante una mayor escalada por su parte, advierte Every. Por ejemplo, explica, Trump ha anunciado que su tan esperado viaje a Pekín es poco probable que se produzca debido a la guerra: quiere un aplazamiento de un mes aproximadamente. En resumen, solo si la guerra termina sin una retirada estadounidense podrán Trump y Xi discutir la relación entre EEUU y China. El mensaje es meridianamente claro. También lo es que China puede obtener energía del hemisferio occidental para sustituir a Irán y al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) si fuera necesario. Lo mismo ocurre con la capacidad de EEUU para intervenir en el suministro energético en determinadas circunstancias geopolíticas, como lo está haciendo ahora con Irán, aunque a mucha mayor distancia, riesgo y costo. Pero eso no significa que no forme parte de un futuro acuerdo.

“Para quienes no logren conectar los puntos, cabe señalar que, después de que Trump bloqueara la mayor parte de las exportaciones de petróleo a Cuba tras someter a Venezuela por la fuerza, el gobierno comunista cubano acaba de adoptar la perestroika, permitiendo que los exiliados cubanoamericanos regresen a la isla y abran negocios en el sector privado. Se trata de otro aliado ruso-chino-iraní que parece estar a punto de unirse al bando estadounidense. El mundo está cambiando radical y rápidamente, y no es algo que uno pueda simplemente observar desde la distancia”, señala Every.

De hecho, si bien los aliados de la OTAN, Japón y Corea del Sur (hasta el momento) no enviarán barcos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz a pesar de las amenazas de Trump a la OTAN e incluso a alianzas clave de seguridad asiáticas, quienes defienden la postura de "esta no es nuestra guerra" deben tener en cuenta que cuanto más se prolongue esta situación, más perjudicial será para ellos. Además, podrían llegar a comprender que un Irán nuclear más agresivo, con misiles balísticos, algo que podría ocurrir si el régimen sobrevive, tendría enormes consecuencias para todos.

Según el Japan Times, la primera ministra japonesa, Takaichi, estaría sopesando sus opciones y podría aceptar, en principio, unirse a una coalición en Ormuz para garantizar la libertad de navegación. Por el contrario, la UE dice: “No nos chantajeen”, pero podría decirse que lo están haciendo; en ese caso, ¿quién tiene mayor influencia y corre el riesgo de sufrir mayores consecuencias? Cabe destacar que Europa también argumenta: “¡Ni una sola molécula!” y ha descartado flexibilizar la prohibición del gas ruso, lo que lógicamente deja a EE.UU. como único proveedor de GNL.

“Mediante un proceso geopolítico transitorio, esto también sitúa a Europa del mismo lado que EE.UU. contra Irán, un aliado clave de Rusia contra Ucrania y luego, quizás, contra China. Mientras tanto, con India presionando para profundizar aún más los nuevos lazos con la UE, ¿esto vincula también a la UE con EE.UU. a través de esa ruta del sur de Asia, o con la India pro-rusa?”, plantea Every.

Lo cierto que por lo pronto los bancos centrales del mundo tienen que lidiar con el contexto actual, y ya algunos como el australiano subió las tasas de interés. Así el rendimiento del bono australiano a 10 años, que logró superar el nivel psicológico del 5%, ahora se sitúa en torno al 4,92%, y el dólar australiano se debilitó ligeramente tras la decisión. ¿Qué dirán y harán los demás bancos centrales en estos días? ¿Y qué dirán y harán el mes que viene si realmente se trata de un escenario tipo Kobayashi Maru, en lugar de uno que puedan simplemente reprogramar con un nuevo acrónimo de liquidez?, sentencia Every. Veremos.