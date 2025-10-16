Auxilio financiero: aseguran que cuatro bancos de EEUU ya negocian un préstamo de u$s20.000 millones para la Argentina

En coordinación con el Tesoro de EEUU, bancos de Wall Street analizan un préstamo de emergencia, que estaría respaldado por activos argentinos. El paquete complementaría al swap de monedas conformado por la administración Trump.

En un nuevo gesto de respaldo financiero hacia la Argentina, cuatro bancos estadounidenses de primera línea, entre ellos J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, ya mantienen conversaciones con el Departamento del Tesoro de EEUU para otorgar hasta u$s20.000 millones en préstamos al país , según reveló este jueves Semafor, medio estadounidense especializado en economía y política global.

El objetivo es complementar la asistencia oficial de un swap de otros u$s20.000 millones, ya anunciada por la administración de Donald Trump , en momentos en que el estancamiento económico y la inestabilidad cambiaria se profundizan a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , confirmó el miércoles que el paquete privado podría ser “adjunto” al financiamiento oficial del Gobierno norteamericano. “Estamos trabajando en un préstamo de u$s20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría u$s40.000 millones para Argentina”, precisó.

Sin embargo, la continuidad del respaldo podría estar atada al resultado electoral y a la reelección de Javier Milei , tal como lo indicó el mismo Trump el pasado martes. “ Si pierde, no seremos generosos con la Argentina ”, dijo el presidente estadounidense, en una frase que resonó fuerte en los mercados y generó una caída generalizada de acciones y bonos argentinos. En paralelo, Bessent informó que EEUU volvió a comprar pesos en el mercado el miércoles, como parte del esquema de intervención indirecta para intentar estabilizar el peso argentino.

Este jueves, en tanto, el Tesoro de EEUU volvió a intervenir, a través de un banco privado de origen estadounidense (en el mercado hablan del Citi), barriendo posiciones compradoras de divisas y provocando un cierre muy por debajo de los niveles operados durante gran parte del día, comentaron desde una mesa de operaciones.

Préstamo de emergencia y activos argentinos como garantía

Según fuentes citadas por Semafor, los bancos analizan la posibilidad de estructurar un crédito de emergencia respaldado por activos argentinos, aunque los detalles sobre el colateral aún no fueron definidos.

Durante el World Economy Summit organizado por Semafor, el presidente de Goldman Sachs, John Waldron, evitó referirse al caso argentino, pero señaló: “Hacemos lo que podemos para ayudar en situaciones como esta, siempre que sea en el interés del Gobierno de EEUU”.

Por su parte, el consejero del Tesoro de EEUU, Joe Lavorgna, afirmó que un eventual paquete de préstamos privados sería “otra forma de reforzar y consolidar el apoyo que Argentina necesita en el corto plazo”, al tiempo que definió al país como “un aliado clave en la región”.

La tensión cambiaria no cede, pese a la intervención del Tesoro de EEUU

La noticia se conoce en medio de una renovada tensión cambiaria, con el dólar mayorista ya por encima de los $1.400 y una demanda de cobertura récord por parte de los inversores locales. El gobierno argentino apuesta a que el respaldo de Washington y del sistema financiero norteamericano permita aliviar la presión sobre el peso y fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, el mercado cree que ello vendrá con un reajuste en el esquema cambiario luego de las elecciones legislativas de fines de octubre, independientemente del resultado.

Si se concreta, el paquete combinado de financiamiento -entre fondos públicos y privados- podría superar los u$s40.000 millones, configurando el mayor auxilio externo hacia Argentina desde el acuerdo con el FMI en 2018.