Otro tuit de EEUU para auxiliar a Javier Milei y enviar señales al mercado: "Pronto tendremos grandes noticias"

Con la volatilidad del mercado a flor de piel, a días de las elecciones, Trump y sus funcionarios se cargan la campaña de LLA al hombro. El Tesoro de EEUU volvió a intervenir para calmar el dólar. Se presumen novedades sobre un posible acuerdo comercial.

El gobierno de Javier Milei encara la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre en medio de una fuerte volatilidad en el frente financiero, y tensión sobre el dólar a pesar de la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos. En busca de llevar calma a los mercados, la administración libertaria colecciona mensajes de apoyo tanto de Donald Trump, como "el tío" Scott Bessent, y ahora se sumó también el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas.

"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: «Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad». Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!", escribió Lamelas en la red social X.

I am confident in the future of our enduring friendship with the… pic.twitter.com/H5gYd6YEC5 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025

Auxilio financiero de Estados Unidos: qué se sabe hasta el momento Pese a la intervención directa en el mercado por parte del Tesoro de EEUU comprando dólares, el tipo de cambio sigue bajo fuego y el Banco Central no logra frenar la sangría de reservas. Y es que en la city, los inversores huyen a la trinchera en busca de cobertura ante la inminencia de las elecciones. Quedan solo 6 días -con el de hoy- de actividad en el mercado y la incertidumbre domina las expectativas para el día después de los comicios.

Bessent aseguró que el pack de ayuda para la Argentina será de u$s40.000 millones. Participará tanto la propia administración Trump como grandes bancos internacionales, que aportarían la mitad. Pero también crece la expectativa de un acuerdo comercial que deje al país en situación ventajosa frente a la política arancelaria del republicano.

En el Gobierno hay entusiasmo. El presidente Milei; el embajador en EEUU, Alec Oxenford; y el ministro Federico Sturzzeneger, sacudieron la versión de un inminente acuerdo con EEUU con beneficios para la Argentina. "Hay acuerdos sobre posiciones comerciales. Todavía no hay acuerdo de libre comercio, es la etapa preliminar", aseguró el jefe de Estado. En la misma línea se había expresado Oxenford afirmó: “No puedo revelar más, firmé un pacto de confidencialidad”, aunque dejó en claro que el acuerdo tiene relevancia. Comentó que la intención fue discutida con el Gabinete y que Trump participó activamente. El embajador aseguró que “muy pronto tendremos buenas noticias”, implicando que el proceso ya se encuentra avanzado y que el proyecto tendrá impacto en la esfera económica y estratégica bilateral.

