¿Viernes rojo? Wall Street adelanta caídas generalizadas en el "premarket"

Se observan signos de desgaste en los principales mercados bursátiles. El "shutdown" en el gobierno de EEUU continúa, como así también las negociaciones comerciales con China.

Los principales índices de Wall Street operan con bajas generalizadas en la preapertura de este viernes, luego de que en la rueda anterior comenzaran a observarse algunos signos de agotamiento en el rally alcista que experimenta la bolsa de Nueva York desde hace meses.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa norteamericana, el S&P 500, retrocede 0,99% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, corrige 1,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones desciende 0,71%.

En la previa, las acciones con mayor volumen operado son de las tecnológicas Nvidia, Tesla, Palantir y AMD , todas con bajas superiores al 2% en la preapertura.

Ayer, el banco regional estadounidense Zions se desplomó 13% tras revelar que registraría pérdidas de u$s50 millones en el tercer trimestre por dos préstamos de su división de California. Por su parte, las acciones de Western Alliance cayeron 11% tras presentar una demanda por fraude contra Cantor Group V, LLC.

A eso se le suman las crecientes preocupaciones por cierre del gobierno estadounidense, que este viernes hilvana su decimoséptimo día de paralización. Además, las tensiones comerciales entre EEUU y China también agregan una cuota de incertidumbre.

En el resto del mundo, el panorama también es bajista. En Europa, el Euro Stoxx se desploma 1,45%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 2,11% y el CAC francés acompaña con -0,74%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,42%.

En Asia, la bolsa de Shanghái cerró 1,95% abajo, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 2,48% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,48%.

En el sector commodities, se destacan las bajas del barril de petróleo. En el caso del crudo Brent, que es índice de referencia en Argentina y Europa, se registra un descenso de 1,2%, hasta los u$s60,3. Un comportamiento similar al WTI, de EEUU: baja 1,12%, hasta u$s56,35.