SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de octubre 2025 - 07:42

¿Viernes rojo? Wall Street adelanta caídas generalizadas en el "premarket"

Se observan signos de desgaste en los principales mercados bursátiles. El "shutdown" en el gobierno de EEUU continúa, como así también las negociaciones comerciales con China.

En el sector commodities, se destacan las bajas del barril de petróleo.&nbsp;

En el sector commodities, se destacan las bajas del barril de petróleo. 

NYSE

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa norteamericana, el S&P 500, retrocede 0,99% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, corrige 1,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones desciende 0,71%.

Informate más

En la previa, las acciones con mayor volumen operado son de las tecnológicas Nvidia, Tesla, Palantir y AMD, todas con bajas superiores al 2% en la preapertura.

Mercados NYSE Wall Street
En Asia y Europa las bajas superan hasta el 2%.

En Asia y Europa las bajas superan hasta el 2%.

Ayer, el banco regional estadounidense Zions se desplomó 13% tras revelar que registraría pérdidas de u$s50 millones en el tercer trimestre por dos préstamos de su división de California. Por su parte, las acciones de Western Alliance cayeron 11% tras presentar una demanda por fraude contra Cantor Group V, LLC.

A eso se le suman las crecientes preocupaciones por cierre del gobierno estadounidense, que este viernes hilvana su decimoséptimo día de paralización. Además, las tensiones comerciales entre EEUU y China también agregan una cuota de incertidumbre.

En el resto del mundo, el panorama también es bajista. En Europa, el Euro Stoxx se desploma 1,45%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 2,11% y el CAC francés acompaña con -0,74%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,42%.

En Asia, la bolsa de Shanghái cerró 1,95% abajo, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 2,48% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,48%.

En el sector commodities, se destacan las bajas del barril de petróleo. En el caso del crudo Brent, que es índice de referencia en Argentina y Europa, se registra un descenso de 1,2%, hasta los u$s60,3. Un comportamiento similar al WTI, de EEUU: baja 1,12%, hasta u$s56,35.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias