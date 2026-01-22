El BID sostuvo que las limitaciones estructurales de la Argentina condicionaron el salto exportador en 2025 + Seguir en









El organismo remarcó la necesidad de reformas que mejoren la logística, la infraestructura, los tiempos de despacho y el acceso al financiamiento.

El BID marcó la necesidad de reformas que permitan mejorar las exportaciones en la región ante un contexto global incierto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que las limitaciones estructurales de la región, y de Argentina en particular, condicionaron el crecimiento de las exportaciones en 2025, pese a la suba que se verificó versus 2024. La entidad remarcó la necesidad de reformas estructurales para reducir los costos asociados al comercio exterior y mejorar el acceso al financiamiento.

El BID sostuvo que los países sudamericanos necesitan obras para mejorar la logística, la infraestructura y los tiempos de despacho, ya que que actualmente el déficit en esta materia representa una de las mayores dificultades. En ese sentido, llamó a "impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones que fortalezcan la productividad de la economía en su conjunto y, de manera específica, remuevan obstáculos y promuevan las exportaciones y la inversión, a fin de que el comercio internacional siga desempeñando un papel relevante en el crecimiento económico de la región”.

Frente a un contexto global incierto, la región necesita darle un salto de calidad a su comercio exterior A través de un informe difundido esta semana, el banco planteó que el desempeño exportador de los próximos años dependerá menos de shocks externos favorables y más de políticas que apunten a mejorar la productividad, la competitividad y la inserción internacional. Esto se da ya que "se espera que el crecimiento económico global real se desacelere, en un contexto de menor inversión y consumo por la creciente incertidumbre a raíz de las tensiones comerciales, el aumento del proteccionismo y la mayor fragmentación política y económica”.

En cuanto a Argentina, para el BID la mejora de las exportaciones dependerá de sus propias condiciones de competitividad. Pese a que las ventas externas crecieron el año pasado, según el organismo "la posibilidad de aprovechar el contexto quedó atada a la capacidad de sostener reglas de juego estables, mejorar costos y facilitar el acceso a los mercados". El documento hizo énfasis en que las restricciones financieras continuaron afectando la capacidad exportadora de la región, especialmente en economías con menor profundidad de mercado y mayores riesgos macroeconómicos, como Argentina.

La soja impulsó el crecimiento exportador de Argentina en 2025 En 2025 las exportaciones anuales en el país treparon 9,3% y totalizaron unos u$s87.077 millones. En términos de divisas, el mayor aporte de esta suba provino de los productos primarios, particularmente de soja (+u$s2.906 millones).

Detrás se destacaron las mayores ventas de petróleo (+u$s1.236 millones), oro (+u$s939 millones) y carnes (+u$s904 millones). Los analistas destacan el incremento exportador, luego de años de estancamiento, aunque también señalan que el perfil de las ventas no reflejan una gran agregación de valor.

