Deuda: Economía logró postergar por un mes el 60% de un vencimiento de letras atadas al dólar oficial

Al igual que el 7 de enero, Finanzas decidió hacer un canje de lelinks para evitar que haya movimientos del tipo de cambio cercanos a la fecha del vencimiento. En ese momento canjeó 64% por solo dos semanas.

Nuevo canje de letras atadas al dólar. Tuvo un nivel de aceptación del 60%. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas logró canjear este jueves poco más de la mitad de las letras atadas al dólar que vencían el próximo 30 de enero, en un llamado extraordinario a canje realizado esta semana, cuya finalidad principal es evitar movimientos del tipo de cambio ante la proximidad del vencimiento.

Según informó el Ministerio de Economía, en la licitación con suscripción en especie de este jueves se adjudicó un total de u$s2,456 billones, habiendo recibido ofertas por u$s3,046 billones.

“Esto significa una aceptación del 59,50% sobre el total del valor nominal en circulación”, indicó el Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales.

El resultado de la operación reveló que los inversores optaron casi en su totalidad por la alternativa de corto plazo. En ese sentido, se adjudicaron u$s2,266 billones de la Lelink con vencimiento el 27 de febrero.

Esto significa una aceptación de 59,50% sobre el total de VNO en circulación.



… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 22, 2026 Para la letra que vence el 30 de abril, hubo demanda por solo u$s179 millones, mientras que para la del 30 de junio las ofertas alcanzaron apenas u$s22 millones.

La Lelink canjeada corresponde al vencimiento del viernes 30 de enero. De ese total, quedarán pendientes unos $1,5 billones de valor nominal, lo que implica que Finanzas buscará rollear ese remanente, junto con el resto de los vencimientos de enero, en el llamado previsto para la semana próxima. Cabe recordar que el 7 de enero se había realizado un canje para un vencimiento del 16 de enero, ocasión en la que se logró renovar u$s3,4 billones (64%), aunque con una postergación solo hasta el 30 de enero. La finalidad de este tipo de operaciones es evitar movimientos bruscos del dólar oficial a medida que se aproximan los vencimientos de las Lelinks.

