SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de enero 2026 - 19:02

Deuda: Economía logró postergar por un mes el 60% de un vencimiento de letras atadas al dólar oficial

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

Al igual que el 7 de enero, Finanzas decidió hacer un canje de lelinks para evitar que haya movimientos del tipo de cambio cercanos a la fecha del vencimiento. En ese momento canjeó 64% por solo dos semanas.

Nuevo canje de letras atadas al dólar. Tuvo un nivel de aceptación del 60%.

Nuevo canje de letras atadas al dólar. Tuvo un nivel de aceptación del 60%.

Mariano Fuchila

Según informó el Ministerio de Economía, en la licitación con suscripción en especie de este jueves se adjudicó un total de u$s2,456 billones, habiendo recibido ofertas por u$s3,046 billones.

Informate más

“Esto significa una aceptación del 59,50% sobre el total del valor nominal en circulación”, indicó el Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales.

El resultado de la operación reveló que los inversores optaron casi en su totalidad por la alternativa de corto plazo. En ese sentido, se adjudicaron u$s2,266 billones de la Lelink con vencimiento el 27 de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MinEconomia_Ar/status/2014445225197109562&partner=&hide_thread=false

Para la letra que vence el 30 de abril, hubo demanda por solo u$s179 millones, mientras que para la del 30 de junio las ofertas alcanzaron apenas u$s22 millones.

La Lelink canjeada corresponde al vencimiento del viernes 30 de enero. De ese total, quedarán pendientes unos $1,5 billones de valor nominal, lo que implica que Finanzas buscará rollear ese remanente, junto con el resto de los vencimientos de enero, en el llamado previsto para la semana próxima.

Cabe recordar que el 7 de enero se había realizado un canje para un vencimiento del 16 de enero, ocasión en la que se logró renovar u$s3,4 billones (64%), aunque con una postergación solo hasta el 30 de enero. La finalidad de este tipo de operaciones es evitar movimientos bruscos del dólar oficial a medida que se aproximan los vencimientos de las Lelinks.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias