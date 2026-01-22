Tras Davos, Javier Milei activa la agenda doméstica con foco en el Congreso y el territorio

El Presidente vuelve al país este viernes luego de su paso por el Foro Económico Mundial y retoma una hoja de ruta cargada de gestos internos, recorridas provinciales y una apuesta fuerte a las sesiones extraordinarias.

El presidente Javier Milei dejará Suiza este jueves, tras cerrar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , y aterrizará en la Argentina mañana viernes. El viaje marca el fin de una breve pero intensa agenda internacional y el inicio de una etapa en la que el Gobierno busca volver a ordenar el frente interno, con señales políticas claras hacia el Congreso, las provincias y su propio electorado.

En Davos, Milei combinó discurso ideológico, reuniones bilaterales y gestos simbólicos pensados para el afuera. El regreso, en cambio, lo obliga a cambiar el registro . La prioridad ya no es convencer a inversores globales sino consolidar poder puertas adentro, en un año que se perfila clave para el avance de su programa legislativo.

Uno de los primeros ejes de la agenda será el Congreso . En Casa Rosada hay optimismo respecto a la aprobación del temario completo de las sesiones extraordinarias , donde el oficialismo busca avanzar con proyectos sensibles para el corazón del plan económico, especialmente la reforma laboral. La apuesta es clara: mostrar capacidad de gestión política después de un primer año atravesado por vetos, tensiones y negociaciones al límite.

Ese trabajo legislativo irá acompañado de una estrategia territorial que Milei no abandonó, incluso en medio de la agenda internacional. El llamado “tour de la gratitud” , una gira pensada para reforzar el vínculo con sus votantes y agradecer el respaldo electoral, tendrá nuevas escalas en las próximas semanas, con especial foco en provincias donde el oficialismo busca consolidar volumen político.

Entre esos destinos aparece Mendoza, una plaza simbólica para el Gobierno tanto por su perfil productivo como por su alineamiento político. La presencia presidencial apunta a reforzar el mensaje de respaldo a las economías regionales y, al mismo tiempo, a sostener la narrativa de un oficialismo que se muestra en movimiento mientras la oposición sigue en reconfiguración.

También figura en carpeta un viaje a Mar del Plata, en el marco de eventos de perfil ideológico y político que Milei observa con atención. No se trata solo de actos o festivales, sino de espacios donde el Presidente encuentra una audiencia afín y un clima propicio para reforzar su identidad política sin intermediarios.

milei derecha Javier Milei participará de una nueva edición de La Derecha Fest, en Mar del Plata.

También aparece como posibilidad una visita a La Rioja, donde en febrero se realiza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Chaya. En el Gobierno no lo confirman, pero el evento figura en el radar presidencial, en un contexto marcado por el vínculo político con la familia Menem y la intención de Milei de reforzar presencia.

El regreso al país incluirá, además, reuniones de coordinación con el gabinete para alinear discursos y prioridades. Con Milei en Davos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni reunió a la mayoría de los ministros para reforzar la coordinación de la gestión, intensificó encuentros uno a uno con las carteras clave y avanza en un paquete de ajustes internos. Parte de esa estrategia incluye una resolución que restringirá los pasajes en primera clase para funcionarios y limitará viáticos, como medida para reducir gastos y dar una señal de austeridad en el Estado, aunque desde el Gobierno reconocen que se trata más de una decisión simbólica que de un impacto fiscal relevante.

GABINETE JAVIER MILEI El gabinete de Javier Milei. Presidencia

El Presidente vuelve de Davos con la intención de capitalizar el respaldo internacional como activo político doméstico. La narrativa oficial apunta a mostrar coherencia entre lo que se dice afuera y lo que se hace adentro, aunque el desafío será sostener ese equilibrio en un contexto económico todavía frágil.

El aterrizaje de Milei marca el pasaje de una agenda global a una etapa de definiciones locales, donde el Gobierno juega buena parte de su capital político. Con el Congreso en funcionamiento, recorridas provinciales en carpeta y un temario legislativo ambicioso, el Presidente buscará consolidar apoyos políticos y avanzar con las reformas que considera centrales para el próximo tramo de gestión.