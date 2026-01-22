El rally del oro fortalece las reservas del BCRA: cuántos millones sumó por valuación en la era de Javier Milei

El precio del oro se acerca a los u$s5.000 por onza, motivo por el cual el BCRA ganó más de u$s4.500 millones desde que asumió Milei.

La revalorización del oro en los mercados internacionales no solo marcó máximos históricos en 2025 y en enero de 2026 , sino que también tuvo un impacto directo y cuantificable en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Según la consultora EcoGo , la escalada del precio del metal precioso generó un efecto de valuación que aumentó en más de u$s4.500 millones el valor de las tenencias de oro del BCRA desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei , en diciembre de 2023.

Desde que Milei asumió, el valor de las reservas de oro registró un avance notable: pasó de aproximadamente u$s4.024 millones a u$s8.586 millones a mediados de enero de 2026, lo que representa un incremento superior al 113% , atribuible exclusivamente al alza del precio del metal en los mercados globales.

Y de acuerdo a los datos de Quantum Finanzas , solo durante el año 2025 la ganancia contable por la mejora del oro fue de u$s3400 millones.

Este crecimiento no responde a un aumento en la cantidad de onzas que posee el BCRA, sino a la revalorización contable de las tenencias existentes , que se traduce en una mejora de los activos internacionales sin necesidad de nuevas compras de oro físico .

“No hay evidencia de que el Banco Central haya comprado nuevas reservas de oro en 2025 o 2026; su stock físico de oro se mantuvo estable. Sin embargo, el fuerte aumento del precio internacional del oro elevó el valor contable de esa parte de las reservas”, explicó Eric Ritondale, economista jefe en Puente.

“El efecto conjunto es que el valor total de las reservas internacionales sube, pero parte de ese incremento responde a cambios en precios de mercado, no a compras adicionales de oro. Bajo la definición de reservas netas del acuerdo con el FMI, esta ganancia contable en dólares de las reservas brutas no contribuye a elevar las reservas netas, que se miden a precios de inicio del programa”, aclaró.

Oro Saudi Arabian Mining Company (Maaden) minería El precio del oro ronda los u$s5.000 por onza, motivo por el cual el BCRA ganó más de u$s4.500 millones desde que asumió Milei. Maaden

Esta dinámica resulta particularmente relevante en el contexto económico argentino, donde las reservas internacionales son un indicador clave de estabilidad financiera. Un incremento de u$s4.562 millones explicado únicamente por el efecto precio contrasta con otros componentes de la acumulación de reservas, como los ingresos de organismos multilaterales o las compras de divisas en el mercado cambiario.

La influencia del oro fue tal que, según estimaciones, más que duplicó el valor inicial de las reservas de este activo al compararlo con el nivel existente al comienzo del actual mandato presidencial.

Contexto desafiante

El impulso alcista del oro se da en un escenario de alta volatilidad e incertidumbre geopolítica global. En los mercados internacionales, el metal se fortaleció por la combinación de tensiones comerciales, disputas políticas entre potencias y una mayor demanda de activos refugio por parte de los inversores.

En enero de 2026, el oro alcanzó niveles cercanos a u$s4.900 por onza, acumulando en el año un avance superior al 12%. Además, se proyecta que podría acercarse a los u$s5.000 por onza en los próximos meses, impulsado por la persistencia de los riesgos geopolíticos.

“El episodio de Groenlandia ha echado nuevo combustible a un repunte que se ha estado gestando durante meses, impulsado por un contexto macroeconómico y geopolítico cada vez más incómodo para los inversores que dependen únicamente de los activos financieros”, señaló Ole Hansen, estratega de Saxo Bank.

En tanto, Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, detalló, "en el mercado de valores, durante 2025 estuvo sobre la mesa la discusión de si la inteligencia artificial era una burbuja o no; ante esas alternativas, se vio al oro como una fuente más segura y eso se traslada al fuerte aumento en el precio".