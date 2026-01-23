Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,56 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 23 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.433.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 23 de enero El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 23 de enero El dólar CCL cotiza a $1.509,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de enero El dólar MEP cotiza a $1.465,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s90.836, según Binance.