El dólar oficial minorista cerró a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,56 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar oficial anotó su primera suba semanal del año, pero se mantuvo 8,5% debajo del techo de la banda
-
Las reservas saltaron u$s954 millones en cinco ruedas, impulsadas por el oro, y se afianzaron en máximos desde 2021
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 23 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.433.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 23 de enero
El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 23 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.509,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.465,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s90.836, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario