Diputados y senadores de Tierra del Fuego, en alerta por la intervención del Puerto de Ushuaia

La noticia impactó en la dirigencia local, que cierra grietas acerca de conservar la gestión provincial pero anticipa impulsar reformas.

El Puerto de Ushuaia es uno de los pilares económicos de la capital provincial.

La provincia de Tierra del Fuego, la menos poblada y más austral del país, transita un agitado inicio de año. A las modificaciones en la gestión económica local se sumó otro evento que impactará en las finanzas provinciales: la intervención de Nación al Puerto de Ushuaia, núcleo productivo al concentrar turismo, comercio y pesca. Mientras la Gobernación califica el hecho como un "acto intempestivo y grave", Casa Rosada justifica el avance en la presunta detección de irregularidades financieras y desvío de fondos públicos.

Pero, ¿qué dicen los legisladores fueguinos en el Congreso nacional? Solo dos partidos de la provincia tienen representación a nivel federal: el peronismo y La Libertad Avanza. Desde este último partido, el senador Agustín Coto se alineó con la argumentación oficialista al considerar que la intervención “es consecuencia de la avalancha de irregularidades que detectó la administración nacional de puertos en una auditoría. El Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos nunca subsanaron nada de lo que la auditoría indica que debe ser resuelto y se llegó a esta instancia”.

En diálogo con Ámbito, Coto analizó que “a mediano plazo” la Legislatura provincial tiene que “hacer una ley de puertos nueva y coherente. No es un asunto que podamos legislar desde el Congreso de la Nación”. En ese marco, remarcó la Ley provincial N°69, que creó la Dirección Provincial de Puertos, y la transferencia del puerto a la administración de Tierra del Fuego en 1992. “Es muy importante que siga siéndolo”, concluyó.

Por su parte, desde el justicialismo dos congresales le aseguraron a este medio que “se está estudiando” y “se está trabajando” en una iniciativa colectiva que funcione como respuesta en bloque. Las redes sociales fueron otro de los espacios para sentar postura. La senadora Cristina López (Unión por la Patria) planteó su repudio a la intervención. “Es un nuevo atropello a la autonomía de Tierra del Fuego. El Puerto de Ushuaia no es un botín para administrar desde Buenos Aires. El Puerto es trabajo, producción, turismo y proyección antártica para Tierra del Fuego. Defender el Puerto de Ushuaia es defender el trabajo fueguino, la soberanía y el derecho de nuestra provincia a decidir sobre su propio futuro”, publicó.

En esa línea, el diputado Agustín Tita respaldó la postura del gobernador Gustavo Melella y opinó que "la decisión contradice la realidad de un puerto operando con normalidad, en temporada récord y bajo estándares internacionales". "Acompañaremos todas las acciones políticas y jurídicas para defender lo que es de los fueguinos. Seguiremos dialogando con responsabilidad", añadió.

Mientras se aguardaba un comunicado oficial de Tolhuin, aún no se conocieron declaraciones públicas de Walter Vuoto, jefe comunal de Ushuaia. La comuna más populosa, Río Grande, contó con la expresión oficial de secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, que rechazó la intervención exponiendo que se concretó "sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial". El mensaje fue compartido por el intendente Martín Pérez, que definió por el momento no pronunciarse directamente sobre el tema.