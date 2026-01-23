Wall Street y las bolsas europeas bajan en el cierre de una semana marcada por las tensiones geopolíticas

Los principales índices de la bolsa de Nueva York operan en leve retroceso durante el premarket. El Nikkei japonés cayó 1%.

Los mercados globales operan en rojo este viernes, en el cierre de una semana marcada por las tensiones geopolíticas. Los futuros de Wall Street cotizan con leves bajas en el premarket, en línea con las bolsas europeas .

En la bolsa neoyorkina, el Dow Jones , el Nasdaq y el S&P 500 operan con bajas moderadas de hasta 0,2%. Ocurre después de una rueda de fuertes avances, impulsados por el principio de acuerdo entre EEUU y la OTAN por Groenlandia, y la suspensión de los aranceles con los que había amenazado Donald Trump .

En Europa , este viernes, el índice paneuropeo Euro Stoxx cae 0,3% y el DAX alemás pierde 0,1%. En Japón , que está envuelto en su propia tensión política, el Nikkei bajó 1%.

Como contraste, la incertidumbre de los inversores mantiene en alto la búsqueda de refugio en el oro . El metal precioso avanza otro 0,2% hasta los u$s4.925. Así, se acerca cada vez más a los u$s5.000.

Los mercados se vieron sacudidos esta semana por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Aunque Trump retiró la amenaza tras anunciar un principio de acuerdo con la OTAN por la isla, los inversores siguen desconfiando de que los aranceles se utilicen como moneda de cambio.

Por otra parte, tanto en Europa como en Estados Unidos se publicarán las cifras del índice de gestores de compras, y los inversores estarán atentos a las encuestas en busca de nuevas pistas sobre el impulso económico.

"Es probable que confirmen la continua resistencia de la recuperación gradual de la zona euro a pesar de los vientos en contra geopolíticos", escribieron los economistas de ING en una nota. Entre los valores individuales, BASF caía un 2%, después de que las cifras preliminares mostraran que el beneficio del gigante químico alemán descendió en 2025 debido a unos márgenes más bajos y a los efectos negativos de las divisas.